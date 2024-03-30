Нижегородская область поможет внедрить Национальную социальную инициативу на Дальнем Востоке Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская делегация представила успешный опыт внедрения социальных инициатив на окружной сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) по реализации программ Национальной социальной инициативы (НСИ) в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В мероприятии приняли участие заместители глав регионов по социальным вопросам и руководители учреждений соцблока всех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). В состав нижегородской делегации вошли региональный сервисный уполномоченный (РСУ) Нижегородской области Екатерина Ширманова и директор регионального Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Светлана Кашина.

"Мы пригласили Нижегородскую область как один из лучших регионов, который успешно внедряет Национальную социальную инициативу. У Дальневосточного округа большой запрос по обмену практиками", – отметила руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова.

Так, в Нижегородской области с 2021 года в рамках НСИ реализуют новый подход к оказанию соцуслуг на основе человекоцентричности - решения разрабатываются исходя из потребностей человека и влияют на его качество жизни.

На данный момент уже успешно внедрены решения по пяти жизненным ситуациям: "Трудоустройство через центр занятости населения", "Трудоустройство людей с инвалидностью через центр занятости населения", "Подготовка и выход на пенсию", "Получение ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях" и "Расширение комплекса услуг, предоставляемых на постоянной основе, на базе комплексных центров соцобслуживания населения".

Так, например, на 20% увеличилось трудоустройство людей с инвалидностью от численности обратившихся за услугой содействия в поиске работы через центры занятости населения Нижегородской области за два года (с 35% в 2021 году до 55% в 2023 году).

Всего в фокусе внимания региона сейчас - 19 жизненных ситуаций, которые охватывают пять направлений: "Социальная защита", "Образование", "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости" и "Молодежная политика".

"Большая межведомственная команда специалистов работает над созданием комплекса мероприятий и внедряет новые подходы для устранения барьеров при получении соцуслуг жителями", – рассказала региональный сервисный уполномоченный Нижегородской области Екатерина Ширманова.

Также во время стратегической сессии участники изучили опыт внедрения регионального социального стандарта АСИ. Это комплекс управленческих практик для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере.

О том, как в рамках стандарта внедряют "Навигатор мер поддержки в социальной сфере" в Нижегородской области, рассказала директор регионального Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Светлана Кашина.

На сайте "Навигатор социальных услуг" собрали все, что может интересовать как местных социальных предпринимателей, так и их потенциальных клиентов. Сервис помогает предпринимателям предлагать свои услуги именно тем, кто в них нуждается.

"Договорились с Нижегородской областью о совместной работе по тем проектам, жизненным ситуациям, которые уже реализованы в их регионе. В ближайшее время планируем заключить соглашение о сотрудничестве", – подчеркнула вице-премьер правительства Забайкальского края Виктория Бессонова.

Напомним, институт РСУ в Нижегородской области создали в 2022 году. Специалисты анализируют жизненные ситуации и совместно с профильными ведомствами разрабатывают решения для устранения барьеров в получении социальных услуг.

В 2017 году по инициативе правительства Нижегородской области был создан Центр инновационной социальной сферы. Главная цель работы центра – развитие в регионе экосистемы сообщества эффективных социальных предпринимателей.