Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2024 19:21  [81] Нижегородская область поможет внедрить Национальную социальную инициативу на Дальнем Востоке
08 апреля 2024 18:55  [98] Победителей конкурса "Я против терроризма!" наградили в Нижнем Новгороде
08 апреля 2024 18:22  [106] Сергей Кравцов: "Нижегородская область является флагманом в развитии образования"
08 апреля 2024 18:10  [122] "ЛУКОЙЛ" организовал профориентационную конференцию
08 апреля 2024 17:39  [156] Сергей Кравцов и Глеб Никитин осмотрели первые лаборатории технопарка на базе "Нижполиграфа"
08 апреля 2024 17:29  [128] Субботники проходят во всех районах Нижнего Новгорода
08 апреля 2024 17:23  [131] Владимир Солдатенков: "Нижегородская область стала первым регионом, где были закреплены единые требования к способам оплаты проезда"
08 апреля 2024 17:05  [140] Семьеведение станут изучать в российских школах
08 апреля 2024 16:45  [171] Участник СВО Сергей Пестов выпустил клип на песню "Еще живой"
08 апреля 2024 16:30  [145] Качество школьного питания проверили в Дзержинске
Общество

Нижегородская область поможет внедрить Национальную социальную инициативу на Дальнем Востоке

08 апреля 2024 19:21  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская делегация представила успешный опыт внедрения социальных инициатив на окружной сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) по реализации программ Национальной социальной инициативы (НСИ) в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В мероприятии приняли участие заместители глав регионов по социальным вопросам и руководители учреждений соцблока всех регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). В состав нижегородской делегации вошли региональный сервисный уполномоченный (РСУ) Нижегородской области Екатерина Ширманова и директор регионального Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Светлана Кашина.

"Мы пригласили Нижегородскую область как один из лучших регионов, который успешно внедряет Национальную социальную инициативу. У Дальневосточного округа большой запрос по обмену практиками", – отметила руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова.

Так, в Нижегородской области с 2021 года в рамках НСИ реализуют новый подход к оказанию соцуслуг на основе человекоцентричности - решения разрабатываются исходя из потребностей человека и влияют на его качество жизни.

На данный момент уже успешно внедрены решения по пяти жизненным ситуациям: "Трудоустройство через центр занятости населения", "Трудоустройство людей с инвалидностью через центр занятости населения", "Подготовка и выход на пенсию", "Получение ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях" и "Расширение комплекса услуг, предоставляемых на постоянной основе, на базе комплексных центров соцобслуживания населения".

Так, например, на 20% увеличилось трудоустройство людей с инвалидностью от численности обратившихся за услугой содействия в поиске работы через центры занятости населения Нижегородской области за два года (с 35%  в 2021 году до 55% в 2023 году).

Всего в фокусе внимания региона сейчас - 19 жизненных ситуаций, которые охватывают пять направлений: "Социальная защита", "Образование", "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости" и "Молодежная политика".

"Большая межведомственная команда специалистов работает над созданием комплекса мероприятий и внедряет новые подходы для устранения барьеров при получении соцуслуг жителями", – рассказала региональный сервисный уполномоченный Нижегородской области Екатерина Ширманова.

Также во время стратегической сессии участники изучили опыт внедрения регионального социального стандарта АСИ. Это комплекс управленческих практик для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере.

О том, как в рамках стандарта внедряют "Навигатор мер поддержки в социальной сфере" в Нижегородской области, рассказала директор регионального Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Светлана Кашина.

На сайте "Навигатор социальных услуг" собрали все, что может интересовать как местных социальных предпринимателей, так и их потенциальных клиентов. Сервис помогает предпринимателям предлагать свои услуги именно тем, кто в них нуждается.

"Договорились с Нижегородской областью о совместной работе по тем проектам, жизненным ситуациям, которые уже реализованы в их регионе. В ближайшее время планируем заключить соглашение о сотрудничестве", – подчеркнула вице-премьер правительства Забайкальского края Виктория Бессонова.

Напомним, институт РСУ в Нижегородской области создали в 2022 году. Специалисты анализируют жизненные ситуации и совместно с профильными ведомствами разрабатывают решения для устранения барьеров в получении социальных услуг.

В 2017 году по инициативе правительства Нижегородской области был создан Центр инновационной социальной сферы. Главная цель работы центра – развитие в регионе экосистемы сообщества эффективных социальных предпринимателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИ Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph