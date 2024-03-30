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Общество

Более 170 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей

18 апреля 2024 11:34  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг в связи с начавшимся сезоном активности клещей.

Так, на 18 апреля зарегистрированы уже 177 обращения в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 16 районах области, а также в 3 районах Нижнего Новгорода.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень - на них приходится 36% случаев, на садово-огородных участках - 25%, на придомовых территориях - 18%, в лесу и в парках - 5%.

Согласно информации, лабораторно исследовано 76 клещей.

Из них 7 клещей, пойманные в Приокском, Автозаводском и Нижегородском районах областного центра, а также в Кстовском и Богородском районах, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Ещё 6 клещей из Кстовского, Балахнинского, Богородского районов и Приокского в Нижнем Новгороде оказались переносчиками анаплазмы. Один клещ в Дзержинске был инфицирован эрлихиозом.

Экстренную иммунопрофилактику получили 31 ребёнок 6 взрослых.

По состоянию на 18 апреля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 1630 человек.

План акарицидных обработок в текущем году составляет около 4190 га, включая 542 га территорий летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день обработано 21,59 га в Павловском, Дивеевском муниципальных округах и в Арзамасе.

Напомним, что более 10 тысяч нижегородцев были покусаны клещами за эпидсезон 2023 года.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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