Евгений Люлин: "Приволжская практика организации работы парламентских структур пригодится молодежи Донбасса" Политика

В Самаре 3 июня состоялось заседание Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В заседании принял участие координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, председатели Молодежных парламентов ПФО, ДНР и ЛНР. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве Ассоциации молодёжных парламентов ПФО и Молодежными парламентами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Соглашение направлено на расширение и укрепление межпарламентских связей, обмен опытом в сфере молодежной политики. Основные направления сотрудничества - совершенствование законотворческого процесса в сфере молодежной политики, приобщение молодежи к парламентской деятельности, патриотическое воспитание молодежи.

"Донецк и Луганск присоединились к Приволжскому федеральному округу. Пока – в сфере молодежной политики, но шаг сделан серьезный. Договорились, что будут вместе защищать права и интересы молодежи, обмениваться опытом и успешными практиками. Пора задумываться о строительстве мирной жизни, и приволжская практика организации работы парламентских структур, думаю, очень пригодится молодежи Донбасса. Покажем, научим", - отметил Евгений Люлин.

По словам координатора молодежных парламентов ПФО Владимира Москаленко, молодые люди из ЛНР активно сотрудничают с Молодежным парламентом Нижегородской области - совместно создаются законотворческие инициативы, касающиеся патриотического воспитания молодежи, новых мер поддержки участников СВО и их семей. "Теперь будем совместно работать уже в масштабе Приволжского федерального округа. Думаю, что нас ждет продуктивная работа. Отмечу, что за 2 года работы Ассоциация молодёжных парламентов ПФО уже 10 Молодежных парламентов обладают правом законодательной инициативы", - подчеркнул Владимир Москаленко.

Ранее сообщалось, что первое заседание VIII состава Молодежного парламента при ЗСНО прошло в Нижнем Новгороде.