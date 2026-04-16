Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 апреля 2026 18:14
Эксклюзив
И.о. нижегородского ГУММиД стал инженер Сергей Горбунов
15 апреля 2026 14:17
Коммунист Сатаев предложил депутатам доплачивать за полеты бизнес-классом
14 апреля 2026 18:36
Евгений Люлин уступил место председателя десятикласснику из Дзержинска
14 апреля 2026 13:50
Глеб Никитин возглавил мартовский рейтинг упоминаемости губернаторов ПФО
13 апреля 2026 18:53
Глеб Никитин обсудил с Евгением Чинцовым поддержку участников СВО
13 апреля 2026 13:36
Иван Калмыков стал ректором КУПНО
13 апреля 2026 11:52
Юрий Станкевич: "Дистанцирование от чужих проблем — не моя история"
11 апреля 2026 11:48
Эксклюзив
Отец Илона Маска в Нижнем Новгороде: "Всё, что мне говорили о России, — неправда"
11 апреля 2026 10:25
Дмитрий Старостин и Эррол Маск возложили цветы к Вечному огню
11 апреля 2026 09:12
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили Саров
И.о. нижегородского ГУММиД стал инженер Сергей Горбунов

16 апреля 2026 18:14 Политика
НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Главный инженер МКУ "ГУММиД" в Нижнем Новгороде Сергей Горбунов назначен и.о. руководителя. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе городской администрации. 

Из открытых данных следует, что функции руководителя Горбунов исполняет с 10 апреля 2026 года. 

Напомним, что генеральный директор муниципального учреждения Анатолий Агеев находится под следствием. Он обвиняется в халатности, которая привела к гибели 13-летнего ребенка при обрушении крыши в Сормове. 

Также уголовное дело расследуется в отношении предшественника Агеева — Андрея Левдикова. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 7 млн рублей. Взяткодателем следствие считает гендиректора ООО "Нижавтодорстрой" Усика Петросяна. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных