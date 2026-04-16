И.о. нижегородского ГУММиД стал инженер Сергей Горбунов

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Главный инженер МКУ "ГУММиД" в Нижнем Новгороде Сергей Горбунов назначен и.о. руководителя. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Из открытых данных следует, что функции руководителя Горбунов исполняет с 10 апреля 2026 года.

Напомним, что генеральный директор муниципального учреждения Анатолий Агеев находится под следствием. Он обвиняется в халатности, которая привела к гибели 13-летнего ребенка при обрушении крыши в Сормове.

Также уголовное дело расследуется в отношении предшественника Агеева — Андрея Левдикова. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 7 млн рублей. Взяткодателем следствие считает гендиректора ООО "Нижавтодорстрой" Усика Петросяна.