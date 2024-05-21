Эксперты "Волгаэнерго" рассказали школьникам о проектах сбережения ресурсов в рамках экоконкурса в ЗСНО Общество

Специалисты ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) встретились с участниками областного этапа Всероссийского экологического конкурса школьных проектов "Энергия и среда обитания" и рассказали о проектах сбережения ресурсов компании. Встреча состоялась в ходе торжественной церемонии награждения призеров и победителей конкурса в Законодательном Собрании Нижегородской области.

Одним из примеров стал проект по снижению потребляемой воды на Автозаводской ТЭЦ. Для ресурсосбережения здесь внедрили технологию, благодаря которой отработанную воду возвращают в цикл станции, тем самым сокращая расходы на доставку, очистку, подготовку новой воды из реки. Реализация этого проекта позволила снизить потребление водного ресурса на 100 тысяч тонн за 1 год и дала экономию около 8 миллионов рублей.

"В рамках нашей приверженности принципам устойчивого развития мы ответственно относимся к окружающей среде и убеждены, что такой же подход нужно воспитывать и в подрастающем поколении. Детям необходимо рассказывать примеры бережного отношения к природе для развития у школьников основ культуры ресурсосбережения, что будет способствовать их дальнейшей мотивации грамотного природопользования", - отметила менеджер направления по развитию бизнес-системы Евгения Гусева.

Напомним, компания Эн+ в 2021 одной из первых в России заявила о цели полной углеродной нейтральности к 2050 году. К 2030 году планируется достичь сокращения на 35% выбросов парниковых газов. Эн+ постоянно ведет работу по модернизации ГЭС и создает проекты строительства новых. Также все топливные станции компании планируется перевести на газ. Это примерно на 45% снизит выбросы парниковых газов в атмосферу. Эн+ переводит на электричество собственный транспорт, а также создает сеть электрозарядных станций для автомобилей на Байкале и в Красноярском крае.

СПРАВКА:

Конкурс "Энергия и среда обитания" проходит в 16-й раз в рамках международной образовательной программы SPARE (школьная программа использования ресурсов и энергии - ШПИРЭ). На конкурс школьники представляют проекты в сфере энергосбережения.