Новый автобусный маршрут запустят из Нижнего Новгорода в Кулебаки Общество

Новый автобусный маршрут запустят из Нижнего Новгорода в город Кулебаки. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, новый маршрут № 617 "Нижний Новгород-Кулебаки" включили в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Нижегородской области.

"Автобус будет следовать через Мухтолово и Сосновское. Для определения перевозчика на этом маршруте будет объявлен конкурс", - пояснили в ЦРТС.

Время, когда новый маршрут будет запущен, не называется.

Напомним, автобус запустили между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом.