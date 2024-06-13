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Общество

Новый автобусный маршрут запустят из Нижнего Новгорода в Кулебаки

24 июня 2024 12:25  [65] Общество

Новый автобусный маршрут запустят из Нижнего Новгорода в город Кулебаки. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, новый маршрут № 617 "Нижний Новгород-Кулебаки" включили в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Нижегородской области.

"Автобус будет следовать через Мухтолово и Сосновское. Для определения перевозчика на этом маршруте будет объявлен конкурс", - пояснили в ЦРТС.

Время, когда новый маршрут будет запущен, не называется.

Напомним, автобус запустили между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом.

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Теги:
Автостанция Общественный транспорт
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