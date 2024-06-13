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Общество

Россия ограничит доступ к 81 европейскому СМИ в качестве ответа на санкции ЕС

25 июня 2024 15:03  [112] Общество

Россия ограничит доступ со своей территории к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ в ответ на введённый в ЕС с сегодняшнего дня запрет вещания РИА "Новости", "Известий" и "Российской газеты". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на МИД РФ.

Ограничения будут действовать с 25 июня. В перечне упоминаются СМИ Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и других стран.

Под ограничения подпадут, в частности, телерадиокомпания ORF, журналы Spiegel и Politico, газеты Mundo, Pais, агентство France-Presse. В пресс-службе МИДа отметили, что эти ресурсы "систематически распространяют недостоверную информацию" о ходе спецоперации.

Если санкции в отношении российских СМИ будут сняты, то РФ пересмотрит ответные меры.

"Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что [...] необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации", — отметили в министерстве.

Напомним, накануне Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. В санкционные списки попали руководители трёх нижегородских предприятий - гендиректор завода "Гидромаш" Александр Лузянин, руководитель ОАО "ФПЦ" ННИИРТ Валерий Тюлин и директор Правдинского радиозавода в Балахне (входит в концерн "Алмаз-Антей") Владимир Гурбич.

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Теги:
Санкции СМИ
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