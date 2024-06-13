Улицу Зои Космодемьянской на Автозаводе отремонтируют за 84 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Зои Космодемьянской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отремонтируют до конца 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком ремонта дороги выступает МКУ "ГУММиД".

Подрядчику предстоит подготовить проект капремонта дороги улицы Зои Космодемьянской от улицы Аркадия Гайдара до Стригинского водоотводного канала, а также заменить асфальтовое покрытие, отремонтировать ливневку, наружное освещение и установить дорожное ограждение.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 84 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 3 июля. Ремонт дороги должен завершиться до 15 декабря 2024 года.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода направит 6,7 млн рублей из резервного фонда на аварийный ремонт Казанского съезда.