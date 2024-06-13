Улицу Зои Космодемьянской на Автозаводе отремонтируют за 84 млн рублей

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Улицу Зои Космодемьянской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отремонтируют до конца 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Заказчиком ремонта дороги выступает МКУ "ГУММиД".
Подрядчику предстоит подготовить проект капремонта дороги улицы Зои Космодемьянской от улицы Аркадия Гайдара до Стригинского водоотводного канала, а также заменить асфальтовое покрытие, отремонтировать ливневку, наружное освещение и установить дорожное ограждение.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 84 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 3 июля. Ремонт дороги должен завершиться до 15 декабря 2024 года.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода направит 6,7 млн рублей из резервного фонда на аварийный ремонт Казанского съезда.
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