Мэрия Нижнего Новгорода направит средства резервного фонда на ремонт Казанского съезда Общество

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Администрация Нижнего Новгорода направит средства резервного фонда на проведение аварийного ремонта Казанского съезда. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет об участке Казанского съезда от дома №12 к1 на Верхне-Волжской набережной до дома №8 по улице Красная Слобода.

"На ремонт трассы планируется выделить 6,7 млн рублей в 2024 году", - говорится в сообщении.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.