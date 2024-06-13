Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2024 13:14  [53] Мэрия Нижнего Новгорода направит средства резервного фонда на ремонт Казанского съезда
25 июня 2024 13:05  [60] Более 23 тысяч нижегородцев с начала года посетили "Поезда здоровья"
25 июня 2024 12:53  [78] Автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля
25 июня 2024 12:40  [102] Нижегородцы увлеклись событийным туризмом
25 июня 2024 12:27  [104] Новое оборудование закупили для отделения реабилитации Семеновской ЦРБ
25 июня 2024 12:16  [119] Трамваи № 5, 6, 7 приостановили движение 25 июня из-за технологических работ
25 июня 2024 12:03  [119] Ещё одну партию гумпомощи для бойцов СВО собрали в администрации Ленинского района
25 июня 2024 11:54  [120] Канатная дорога Нижний Новгород - Бор закроется на техобслуживание 27 июня
25 июня 2024 11:48  [129] Проект укрепления склона у двух башен Нижегородского кремля прошел госэкспертизу
25 июня 2024 11:28  [139] Около 30 тысяч камер по нарушениям ПДД установлено в России
Общество

Мэрия Нижнего Новгорода направит средства резервного фонда на ремонт Казанского съезда

25 июня 2024 13:14  [53] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Администрация Нижнего Новгорода направит средства резервного фонда на проведение аварийного ремонта Казанского съезда. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет об участке Казанского съезда от дома №12 к1 на Верхне-Волжской набережной до дома №8 по улице Красная Слобода.

"На ремонт трассы планируется выделить 6,7 млн рублей в 2024 году", - говорится в сообщении.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября 2023 16:36  [913] Рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph