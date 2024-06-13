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Общество

Новое досмотровое оборудование установят на станциях Нижегородского метро

05 июля 2024 10:34  [67] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Новое досмотровое оборудование установят на всех станциях Нижегородского метро. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Так, для повышения безопасности закуплены ручные и арочные металлодетекторы и двухпроекционные рентгенотелевизионные установки. Они позволят тщательней детализировать багаж и ускорить и процесс досмотра.

"Также будет проиндексирована заработная плата сотрудников предприятия. Принял такое решение из-за активного развития метро, где скоро впервые откроется сразу несколько новых станций, и необходимы будут более 400 новых сотрудников", - пояснил Шалабаев.

Согласно информации, в МП "Нижегородское метро" на 30% повысят оклады и часовые тарифные ставки работников.

Напомним, около 500 млн рублей направят на безопасность нижегородского метрополитена 2024 году.

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Теги:
Метро Общественный транспорт
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