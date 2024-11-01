График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2024 19:14  [113] Сергей Кириенко на симпозиуме "Создавая будущее": "Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего"
04 ноября 2024 17:15  [168] Евгений Люлин принял участие в торжествах в День народного единства
04 ноября 2024 17:04  [279] Глеб Никитин обратился к добровольцам, отправляющимся в зону СВО
04 ноября 2024 15:50  [89] Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства
04 ноября 2024 15:22  [71] Михаил Пореченков в Нижнем Новгороде дал старт онлайн-трансляции просветительского марафона Знание.Первые
04 ноября 2024 14:53  [308] Нижегородские ученые приступили к созданию вакцины от рака
04 ноября 2024 11:43  [272] Глеб Никитин прочёл лекцию на марафоне "Знания.Первые"
04 ноября 2024 10:00  [229] Юрий Шалабаев: "Для нас, нижегородцев, этот праздник - особенный"
04 ноября 2024 09:42  [237] Евгений Чинцов: "Сплочённость и взаимная поддержка — это то, что делает нас сильнее"
04 ноября 2024 09:20  [236] Евгений Люлин: "Подвиг героев Нижегородского ополчения стал образцом патриотизма"
Общество

Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства

04 ноября 2024 15:50  [89] Общество
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии "Единая Россия"

Традиционная акция "Главное — вместе!" прошла в День народного единства в Нижнем Новгороде. Волонтеры партии в знаковых местах поздравляли нижегородцев и гостей города с праздником. Они раздавали ленты-триколор как символ нашей огромной единой страны и буклеты об истории праздника. Активисты напоминали о знаменательных событиях 1612 года, подвиге Нижегородского ополчения, его главных героях - Козьме Минине и Дмитрии Пожарском, под предводительством которых народные ополченцы освободили Москву от польских интервентов.

Все участники акции отмечали важный и актуальный смысл праздника в современных условиях, что в единстве и сплоченности - сила нашей великой страны.

"Инициативу наших волонтеров все воспринимали дружелюбно и тепло. В День народного единства каждый из нас особенно ощущает себя частью нашего большого народа. Нижегородцы, как никто, знают, что значит единство и согласие. Благодаря сплоченности, несокрушимой воли и решимости наших предков четыреста лет назад Нижегородское ополчение спасло страну от распада. И во все времена именно единство в борьбе за Родину, патриотизм и самоотверженность помогают нам преодолевать все трудности и побеждать", - отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Филипенко.

На площадке Штаба общественной поддержки партии прошел марафон праздничных мероприятий, объединивший участников самого разного возраста.
Команды ТОСов Нижегородского района показали свои знания и эрудицию в интеллектуальной викторине "Путешествие по России". Игра состояла из трех блоков: "По следам истории", "То, чем гордимся" и "Победы в лицах".
 
"Вопросы были очень разнообразными. Они касались и культуры, и спорта, и медицины, и интересных фактов из жизни знаменитых людей. Очень понравилась сама атмосфера. Все прошло динамично, ярко и интересно. Мы получили настоящее удовольствие от игры", - поделилась председатель ТОС "Усиловский" Вера Мякишева.

А юные активисты "Движения Первых" вместе с родителями приняли участие в образовательном квизе "Единый народ". Как отметили участники, интеллектуальные игры помогли им лучше познакомиться с разнообразием народов, проживающих в России.

"Мы разговаривали про народы России. Мне понравились вопросы про народные промыслы, про традиции народов, проживающих в нашей стране, про национальные костюмы и блюда. Особенно впечатлил башкирский костюм, он очень красивый и нарядный", - рассказала активистка "Движения Первых" Виктория Страхова.

Во время мастер-класса по приготовлению уникальных национальных блюд участники не только познакомились с традициями кулинарного искусства разных народов, но и вместе их готовили.

Также в Штабе представлена фотовыставка "Моя Россия", рассказывающая об уникальных событиях и достопримечательностях нашей страны.

В честь Дня народного единства активисты партии по всей Нижегородской области организовали различные мероприятия: торжественные митинги, концерты, выставки, фестивали, мастер-классы, спортивные турниры, а также образовательные программы и викторины.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph