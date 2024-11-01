Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства Общество

фото: РИК НРО Единой России

Ленты-триколор раздали в Нижнем Новгороде в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии "Единая Россия"

Традиционная акция "Главное — вместе!" прошла в День народного единства в Нижнем Новгороде. Волонтеры партии в знаковых местах поздравляли нижегородцев и гостей города с праздником. Они раздавали ленты-триколор как символ нашей огромной единой страны и буклеты об истории праздника. Активисты напоминали о знаменательных событиях 1612 года, подвиге Нижегородского ополчения, его главных героях - Козьме Минине и Дмитрии Пожарском, под предводительством которых народные ополченцы освободили Москву от польских интервентов.

Все участники акции отмечали важный и актуальный смысл праздника в современных условиях, что в единстве и сплоченности - сила нашей великой страны.

"Инициативу наших волонтеров все воспринимали дружелюбно и тепло. В День народного единства каждый из нас особенно ощущает себя частью нашего большого народа. Нижегородцы, как никто, знают, что значит единство и согласие. Благодаря сплоченности, несокрушимой воли и решимости наших предков четыреста лет назад Нижегородское ополчение спасло страну от распада. И во все времена именно единство в борьбе за Родину, патриотизм и самоотверженность помогают нам преодолевать все трудности и побеждать", - отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Филипенко.

На площадке Штаба общественной поддержки партии прошел марафон праздничных мероприятий, объединивший участников самого разного возраста.

Команды ТОСов Нижегородского района показали свои знания и эрудицию в интеллектуальной викторине "Путешествие по России". Игра состояла из трех блоков: "По следам истории", "То, чем гордимся" и "Победы в лицах".



"Вопросы были очень разнообразными. Они касались и культуры, и спорта, и медицины, и интересных фактов из жизни знаменитых людей. Очень понравилась сама атмосфера. Все прошло динамично, ярко и интересно. Мы получили настоящее удовольствие от игры", - поделилась председатель ТОС "Усиловский" Вера Мякишева.

А юные активисты "Движения Первых" вместе с родителями приняли участие в образовательном квизе "Единый народ". Как отметили участники, интеллектуальные игры помогли им лучше познакомиться с разнообразием народов, проживающих в России.

"Мы разговаривали про народы России. Мне понравились вопросы про народные промыслы, про традиции народов, проживающих в нашей стране, про национальные костюмы и блюда. Особенно впечатлил башкирский костюм, он очень красивый и нарядный", - рассказала активистка "Движения Первых" Виктория Страхова.

Во время мастер-класса по приготовлению уникальных национальных блюд участники не только познакомились с традициями кулинарного искусства разных народов, но и вместе их готовили.

Также в Штабе представлена фотовыставка "Моя Россия", рассказывающая об уникальных событиях и достопримечательностях нашей страны.

В честь Дня народного единства активисты партии по всей Нижегородской области организовали различные мероприятия: торжественные митинги, концерты, выставки, фестивали, мастер-классы, спортивные турниры, а также образовательные программы и викторины.