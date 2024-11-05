"Единая Россия" предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия – Zа самбо», который проходил во Всероссийский день самбо в Уфе. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. Они провели две панельные дискуссии, посвященные роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах.

"Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, которые готовы стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект "полетит", а дальше – думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны", - сказал Владимир Якушев.

Еще одна инициатива – провести турниры по самбо к годовщине Великой Победы.

"Думаю, это будет правильно. Прошу активистов проекта подключиться и максимально отработать, чтобы все субъекты активно приняли участие", - заявил врио секретаря Генсовета.

Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта "Zа самбо" в школах и вузах открываются новые секции.

"Сегодня 600 тысяч ребят осваивают самбо в школах. В вузах системно занимаются более 10 тысяч студентов. 85 университетов участвуют в официальных соревнованиях "Студенческой спортивной лиги самбо". В селах тренируются более 30 тысяч человек", - рассказал он.

Врио секретаря напомнил также, что перед "Единой Россией" стоит задача, чтобы в каждом населенном пункте был свой спортзал и секция самбо. Он поблагодарил всех, кто активно помогает развивать этот вид спорта: Всероссийскую федерацию самбо, Минспорта, Минпросвещения, Министерство образования и науки, руководителей регионов, координаторов и председателей общественных советов партпроекта, президентов региональных федераций самбо.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия действительно – ZА самбо. За самбо – за Россию – за Президента!" - подвел итог пленарного заседания Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов в поздравительном письме подчеркнул, что самбо является одним из ключевых видов спорта, который воспитывает молодого человека, развивает уважение к духовно- нравственным ценностям, культуре здорового и безопасного образа жизни.

"Борьба самбо активно развивается в рамках деятельности школьных спортивных клубов, она включена в программу Всероссийских спортивных соревнований президентских состязаний. Проект "Самбо – в школу" также вызвал большой интерес среди школьников. Желаю участникам и организаторам форума продуктивной работы и успехов в реализации новых проектов", - отметил он.

Председатель общественного совета партпроекта "Zа самбо", глава Республики Алтай Андрей Турчак напомнил, что форум – третий по счету, проходящий под эгидой партпроекта.

"В прошлом году мы торжественно и масштабно отметили 85-летие самбо. Впервые вместе отметили День самбо, который был учрежден президентом. За этот год очень много событий в рамках партпроекта произошло практически в каждом регионе: на федеральном уровне вышел в большой прокат фильм "Легенда о самбо", выпущена книга "Команда "Самбо", состоялись крупные спортивные соревнования, 17 международных кубков Президента по самбо, международный турнир "Кубок основоположников самбо". "Молодая Гвардия" провела Всероссийский турнир на призы МГЕР, который станет ежегодным. Но главный результат – это развитие инфраструктуры для занятий самбо и увеличение количества ребят, которые занимаются этим видом спорта", - сказал он.

В форуме "Россия – Zа самбо" в Уфе принял участие координатор партийного проекта "Детский спорт" в Нижегородской области Владимир Поддымников. Он отметил, что с каждым годом самбо становится популярнее в Нижегородской области, особенно среди детей и молодежи.

"Можно сказать, это национальный вид спорта. На форуме собралось более 500 участников со всей страны, что еще раз доказывает важность и востребованность развития данного направления. В рамках встречи была организована работа четырех тематических дискуссионных площадок: самбо в школу, самбо в вузы, самбо на селе и адаптивное самбо. Вместе с коллегами из других регионов мы обсудили акценты работы на следующий год, например, проведение тематических турниров для большего привлечения россиян, участие спортсменов в общественной деятельности. Обязательно

будем продолжать популяризацию самбо в Нижегородской области, используя как опыт друзей из других регионов, так и пожелания участников форума", - поделился Владимир Поддымников по итогам форума.

Напомним, "Zа самбо" – это совместный проект партии "Единая Россия" и Всероссийской федерации самбо. Его цель – развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо. При поддержке партии регионах реализуется проект "Самбо – в школу!". Впервые дан старт "Школьной лиге самбо".

Создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".