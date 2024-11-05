Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва стартовало в Дзержинске Общество

Фото: с сайта vniigochs.ru

Впервые в России стартовало серийное производство инновационного мобильного укрытия от ядерного взрыва "КУБ-М", которое разработали специалисты ВНИИ ГОЧС. Выпуск наладили в Дзержинске.

"Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий учёных и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

Как рассказали в ведомстве, мобильное убежище представляет собой многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия: например, воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, радиации, опасных химических веществ, пожаров и т.д.

Стандартная комплектация укрытия предполагает наличие двух модулей: помещения на 54 человека и технического блока. Вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью допмодулей.

Главным достоинством укрытия является мобильность: убежище можно легко транспортировать и подключать к существующим инженерным системам.

Кроме того, производство, транспортировка и установка "КУБ-М" значительно дешевле возведения стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трёх месяцев.