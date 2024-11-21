Евгений Семенов: "Реализация проекта КРТ в Ольгино ставит ряд вопросов"

Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [6938] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [3032] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2662] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2604] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2395] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
19 сентября 2024 15:53  [2351] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
22 декабря 2023 16:32  [2093] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [2090] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 18:54  [1959] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
30 января 2024 12:25  [1787] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2024 19:08  [20] БЮРО 1440 и ННГУ им. Лобачевского начнут подготовку космических инженеров
28 ноября 2024 18:59  [34] Евгений Семенов: "Реализация проекта КРТ в Ольгино ставит ряд вопросов"
28 ноября 2024 18:49  [66] Елена Мозгунова: "Проект КРТ в Ольгино стал амбициозным для региона"
28 ноября 2024 18:35  [78] Роман Пермяков: "Проект КРТ в Ольгино - прекрасный пример системной градостроительной политики"
28 ноября 2024 18:30  [101] Новый микрорайон на 45 тысяч человек начали строить в Нижнем Новгороде
28 ноября 2024 18:09  [99] Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 ноября
28 ноября 2024 17:10  [122] Прокуратура заинтересовалась затоплением жилья на улице Минина
28 ноября 2024 16:26  [142] Волонтеры передали "Верным друзьям" благотворительную помощь
28 ноября 2024 16:04  [157] Нижегородские дорожники обеспечат безопасную эксплуатацию дорог в регионе зимой
28 ноября 2024 15:42  [170] Строительная готовность Городецкого гидроузла в Нижегородской области составляет 25%
Общество

Евгений Семенов: "Реализация проекта КРТ в Ольгино ставит ряд вопросов"

28 ноября 2024 18:59  [34] Общество

Правительство Нижегородской области начало реализацию масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ). В районе развязки Ольгино (Приокский район Нижнего Новгорода) планируется построить 320,7 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Главным преимуществом нового градостроительного проекта в Ольгино является комплексное развитие территорий. В проектах КТР обязательным элементом является создание в зонах жилищного строительства социально-культурной и досуговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям урбанистики. Появление проектов КТР говорит об укреплении новых принципов градостроительной политики, заметно отличающиеся от вчерашних подходов с их беспорядочной точечной застройкой. 

Вместе с тем реализация таких масштабных проектов всегда сопровождается множеством вопросов, со стороны населения, живущего и работающего по соседству. Тут есть вопросы, связанные с острым дефицитом транспортно-логистической сети в районе Ольгино (там вечные пробки). Есть вопросы обеспечения жителей нового микрорайона общественным транспортом. Есть комплекс вопросов связанных и ресурсами инженерной инфраструктуры (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, средствами связи, водоотведением) Как планируют обеспечивать 45 тысяч жителей нового района – за счет имеющейся, или за счет новой инфраструктуры. Если планируется возведение новых мощностей, то, как это скажется на тарифах для нижегородцев?

Кроме того, одной из важных частей проекта является освобождение старых городских территорий от аварийного и ветхого жилья. Горожане имеют право о каких территориях идет речь, кому, когда и откуда надо готовится к переезду в Ольгино?

Одним словом, чтобы взвешенно оценить все преимущества и риски настоящего проекта жителям не хватает информации. Эта проблема снимается организацией и проведением локальной информационной кампании. При этом речь не идет о формальных общественных слушаниях, которые давно утратили доверие населения, необходима тематическая многоканальная информационная кампания, ориентированная на массовую аудиторию. В противном случае отсутствие информации будет влиять на сохранение недоверия к проекту, а также и к органам власти, которые курируют его реализацию".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Семенов КРТ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph