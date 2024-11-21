Евгений Семенов: "Реализация проекта КРТ в Ольгино ставит ряд вопросов" Общество

Правительство Нижегородской области начало реализацию масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ). В районе развязки Ольгино (Приокский район Нижнего Новгорода) планируется построить 320,7 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Главным преимуществом нового градостроительного проекта в Ольгино является комплексное развитие территорий. В проектах КТР обязательным элементом является создание в зонах жилищного строительства социально-культурной и досуговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям урбанистики. Появление проектов КТР говорит об укреплении новых принципов градостроительной политики, заметно отличающиеся от вчерашних подходов с их беспорядочной точечной застройкой.

Вместе с тем реализация таких масштабных проектов всегда сопровождается множеством вопросов, со стороны населения, живущего и работающего по соседству. Тут есть вопросы, связанные с острым дефицитом транспортно-логистической сети в районе Ольгино (там вечные пробки). Есть вопросы обеспечения жителей нового микрорайона общественным транспортом. Есть комплекс вопросов связанных и ресурсами инженерной инфраструктуры (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, средствами связи, водоотведением) Как планируют обеспечивать 45 тысяч жителей нового района – за счет имеющейся, или за счет новой инфраструктуры. Если планируется возведение новых мощностей, то, как это скажется на тарифах для нижегородцев?

Кроме того, одной из важных частей проекта является освобождение старых городских территорий от аварийного и ветхого жилья. Горожане имеют право о каких территориях идет речь, кому, когда и откуда надо готовится к переезду в Ольгино?

Одним словом, чтобы взвешенно оценить все преимущества и риски настоящего проекта жителям не хватает информации. Эта проблема снимается организацией и проведением локальной информационной кампании. При этом речь не идет о формальных общественных слушаниях, которые давно утратили доверие населения, необходима тематическая многоканальная информационная кампания, ориентированная на массовую аудиторию. В противном случае отсутствие информации будет влиять на сохранение недоверия к проекту, а также и к органам власти, которые курируют его реализацию".