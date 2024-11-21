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Общество

Николай Сатаев: "Жить по отдельности нам будет дороже!"

29 ноября 2024 07:32  [93] Общество

"Если обернуться назад, то похожий прецедент был почти век назад, когда в состав Нижнего вошли Сормово и Канавино. Это было в 1928 году. В начале тридцатых в городской черте оказался и Автозавод. Время показало, что это слияние пошло на пользу. Представьте себе сейчас Нижний Новгород без Сормова и Автозавода… Уверен, пройдут годы, и наши потомки только позитивно будут оценивать присоединение Кстова к областному центру", - проводит исторические параллели депутат Гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, комментируя возможность объединения Кстова и Нижнего Новгорода.

Депутат подчеркнул, что объединение территорий выгодно, в первую очередь, с экономической точки зрения.

"Потому что экономика, особенно развитая, - это всегда история не про возможности одного предприятия или одной территории. Это история про возможности какого-либо конгломерата. И в этом содружестве – точки роста! В этом плане Нижний Новгород и Кстово получает объединение промышленного, транспортного, бюджетного, кадрового потенциалов. Жить по отдельности – а экономисты уже всё просчитали – нам будет дороже! Смена адресов не потребуется. Нужно будет лишь пересобрать все местные планы в один «суперплан» и приступить к решению накопленных проблем", - сказал Николай Сатаев.

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Теги:
Гордума Кстовский муниципалитет Мнения
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