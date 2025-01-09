Дмитрий Кабайло пригласил нижегородцев прокатиться на канатном подъёмнике Общество

Фото: tg-канал Дмитрий Кабайло

Жители Нижнего Новгорода смогут воспользоваться канатным подъемником с площади Сенной до Гребного канала и обратно.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Изначально канатный подъемник предназначался для воспитанников местной школы по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменом он бесплатен. Теперь же прокатиться на нем могут все желающие. Что бы проехать в одну сторону придется заплатить 75 рублей. С начала года маршрутом, протяженностью по времени 2,5 минуты в одну сторону, воспользовались уже более 1000 человек.

Дмитрий Кабайло уточнил, что во время соревнований у спортсменов будет приоритет при проходе на канатный подъёмник.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году.