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Общество

Дмитрий Кабайло пригласил нижегородцев прокатиться на канатном подъёмнике

18 января 2025 16:46  [79] Общество

Фото: tg-канал Дмитрий Кабайло

Жители Нижнего Новгорода смогут воспользоваться канатным подъемником с площади Сенной до Гребного канала и обратно. 

Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Изначально канатный подъемник предназначался для воспитанников местной школы по прыжкам на лыжах с трамплина. Для спортсменом он бесплатен. Теперь же прокатиться на нем могут все желающие. Что бы проехать в одну сторону придется заплатить 75 рублей.  С начала года маршрутом, протяженностью по времени 2,5 минуты в одну сторону,  воспользовались уже более 1000 человек.

Дмитрий Кабайло уточнил, что во время соревнований у спортсменов будет приоритет при проходе на канатный подъёмник.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году.

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Теги:
Канатная дорога Трамплинный комплекс
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