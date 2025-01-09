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Политика

Роман Пермяков: "Нижегородская область в авангарде цифровизации"

23 января 2025 15:59  [97] Политика

Нижегородская область стала первым регионом в России, где начала действовать цифровая аналитическая панель управления регионом – дашборд губернатора. Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, прибывший в Нижний Новгород для пуска системы, заявил, что до 1 апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года все российские регионы будут подключены к системе. 

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Нижегородская область в авангарде цифровизации, а потому совсем неслучайно, что наш регион стал первым в России, где введена цифровая аналитическая панель управления регионом, и именно здесь зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко представил "дашборд губернатора". Подобные аналитические панели с виджетами, где все ключевые показатели функционирования системы в режиме реального времени в прямом смысле слова видны как на ладони – давно и успешно используются в корпоративном управлении, особенно в сфере IT. Многие встречались с ними в быту, в частности при аналитике сайтов, да и приборные панели автомобиля и некоторые интерактивные панели домашней электроники - это тоже своего рода дашборды. 

Однако то, что сейчас это вводится для управления в госсекторе – это абсолютно уникально, это настоящая технологическая революция и совершенно точно открывает новую эру госуправления. Россия общепризнанный лидер в сфере цифровизации госуслуг, и в этом многие могут убедиться на личном опыте – многие релоканты сейчас сетуют, что таких сервисов Госуслуг как в России нет в их странах. С введением дашбордов Россия поднимает планку управленческой культуры ещё выше. Сейчас пока идёт отладка системы, в 2024 году к дашбордам были подключены руководители федеральных министерств и ведомств, а сейчас региональные структуры управления, и всё это будет увязано в единую интегрированную цифровую систему, которая позволит в режиме реального времени управленцам мониторить все ключевые показатели, определяющие состояние порученной им сферы, исполнение бюджета, все введенные государством 21 KPI и реализация нацпроектов. Как известно, аналитика – это база для принятия решения, и от её качества зависит точность решений, а то, что нельзя оцифровать, тем сложнее управлять. Главное же преимущество, и что отразится на всех процессах в сфере госуправления – это скорость принятия решения, потому что госуправленцу не нужно будет тратить время на сбор исходных данных, вызывать в кабинет ответственных чиновников и просить их собрать разрозненные, а иногда противоречащие друг другу сведения и аналитику в ручном режиме.

Всё будет верифицировано и увязано в одну систему, что в конечном итоге ускорит работу всего госаппарата, и это отразится на всех сферах государства. Возможно, эффект от новаций не будет заметен невооруженному глазу, но польза от этого при грамотной реализации будет значительной – говоря языком геймеров +100 к скорости и +100 к точности решений. К слову, в 2017 году мы собирали 52 федеральных и региональных эксперта, чтобы провести масштабный анализ состояния региональной экономики по определенным нами 17 KPI, и это было беспрецедентно. Уже тогда возникла мысль, что в "светлом будущем" эти KPI будут объективны, и их можно будет получать в режиме реального времени, не прибегая к фундаментальным исследованиям. Но мы даже не могли себе представить, что это будущее наступит так скоро, да ещё и будет доступно на экране девайса губернатора".

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Теги:
Глеб Никитин Дмитрий Григоренко Роман Пермяков
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