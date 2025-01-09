Андрей Самсонов: "Существует не малая вероятность значительного обновления состава кандидатов от "Единой России" Политика

В единый день голосования – 14 сентября 2025 года в нашем городе пройдут выборы в городскую думу Нижнего Новгорода восьмого созыва. Действующий состав думы состоит из 35 депутатов. Тут есть как ветераны, занимающие кресла депутатов более 15 лет, так и политики, карьера которых началась в совсем недавно. Ярким примером является Евгений Чинцов – участник программы "Время героев", который был избран депутатом и сразу же председателем городской думы Нижнего Новгорода в 2024 году.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Особой интриги от выборов депутатов городской Думы Нижнего Новгорода в 2025 году ожидать не приходится, и основная причина - традиционно низкая активность населения в кампаниях такого рода. Конкуренция за голоса примерно 25% от списочного состава избирателей, традиционно участвующих в муниципальных выборах - довольно эффективно управляемая система. А ярких политиков-популистов, таких как А. Бочкарев, способных внести интригу и умело работать с настроениями в округах, в городе практически не осталось. Другие времена - другие герои. Единственной прогнозируемой интригой сегодня является изменение схемы округов и количества мандатов в связи с присоединением к Нижнему Новгороду Кстовского муниципального округа.

Распределение мандатов между политическими партиями из чисто электорального процесса превратилось в сложную систему согласований и договоренностей, обильно "сдобренную" политическими интересами и задачами федерального уровня. Реально конкурентными, как правило, оказываются буквально 3 - 4 одномандатных округа, борьба между кандидатами в которых служит двум основным целям. Во-первых, "подогревает" интерес к выборной кампании экспертов, медиа и политизированной общественности, работая на обеспечение приемлемого уровня явки без излишнего "напряжения" со стороны административного ресурса. Во-вторых, служит иллюстрацией "честной и бескомпромиссной" борьбы партий за мандаты.

Существует не малая вероятность значительного обновления состава кандидатов от "Единой России", в основном за счет сравнительно молодых кадров, включая участников СВО, волонтеров и, возможно, участников различных региональных или федеральных политических программ. ЛДПР и КПРФ, в силу малочисленности фракций и невозможности отказаться от "спонсоров", вряд ли смогут позволить себе более 1 "проходного" кандидата из числа участников СВО или иных патриотических проектов. СЗРП и "Новые люди", судя по их реальным рейтингам, вообще имеют все шансы не попасть в состав новой городской Думы. Если не предпримут серьезных усилий, как по подготовке "проходных" кандидатов, так и в "кулуарных" договоренностях.

Будущий спикер - безусловно от "Единой России". Будет ли это Евгений Чинцов зависит, в первую очередь, от планов самого Чинцова и планов "на Чинцова". Так как ни его победа в округе, ни победа "Единой России" по количеству мандатов, на данный момент сомнений не вызывают".