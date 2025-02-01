Валерий Бирюков: "Региональная программа нужна, потому что мы живем на нижегородской земле" Общество

Председатель Нижегородского отделения ВООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков прокомментировал запуск в регионе обучающей программы для участников специальной военной операции "Герои. Нижегородская область":

"Региональная программа нужна, потому что мы живем на нижегородской земле. Федеральная программа хорошая, но замыкается на большом количестве людей. Если каждый регион, в том числе, Нижегородская область, будет иметь свою программу и обучать своих людей, это будет еще лучше", - отметил Валерий Бирюков.

По его словам, среди участников СВО есть люди, которые способны сегодня занимать ключевые должности и их надо обучать.

"Они готовы себя проявить не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Этот шанс людям надо дать, и я думаю, что он будет положительным", - подчеркнул председатель нижегородского отделения Всероссийского Союза воинов-афганцев.

Он добавил, что на уровне региона надо охватить как можно больше людей, узнать их желания, провести с ними собеседования.

"Уверен, что найдется достаточно много ребят, которые способны сделать нашу жизнь лучше. Когда я пришел в 1983 году, мы стали заниматься общественной работой. Не получилось тогда, не было такого президента как сегодня, который понимает что нужно делать. Сегодня получить бесплатное образование практически невозможно, а у людей есть желание дать участникам СВО такую возможность", - заключил Валерий Бирюков.

Напомним, что в Нижегородской области стартовал проект "Герои. Нижегородская область", направленный на поддержку участников и ветеранов СВО.