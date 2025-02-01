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Политика

Олег Трофимов: "Роскосмос - один из ключевых партнеров университета"

06 февраля 2025 15:30  [120] Политика

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов в своем Telegram-канале прокомментировал назначение Дмитрия Баканова на пост руководителя Государственной корпорации "Роскосмос".

Как написал ректор ННГУ, Роскосмос сегодня является одним из ключевых партнёров университета. 

"И в то же время понимаю, что наши инициативы и разработки для космоса не зависят от изменений в руководстве Госкорпорации. Университет включен в космическую повестку очень активно. По итогам реализации программы Передовая инженерная школа "Космическая связь, радиолокация и навигация" созданы разработки и запущены успешные прикладные проекты, которые динамично развиваются и имеют четкую перспективу. Внедрены новые образовательные программы, обучены сотни специалистов. Сделан реальный вклад в достижении национальной цели технологического лидерства, поставленной Президентом", - отметил Олег Трофимов.

Он также добавил, что все плановые показатели Передовой инженерной школы перевыполнены в разы, а участие вуза в этом проекте можно считать оним из самых успешных мероприятий.

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Теги:
Космос ННГУ Олег Трофимов
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