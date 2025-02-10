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Политика

Глеб Никитин вошел в топ-20 медиарейтинга глав регионов за январь

11 февраля 2025 17:58  [89] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-20 медиарейтинга глав регионов РФ за январь.

Аналитический центр "Г.У.Р.У." выпустил очередное медиаисследование "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram". Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Глеб Никитин по итогам января собрал в Telegram-каналах 7095 упоминаний и разместился на 19-й позиции в федеральном топе Telegram-рейтинга глав регионов России.

При этом Нижегородская область вновь удостоилась отдельного упоминания экспертов ЭИСИ в "главных трендах" – в рамках повестки поддержки семьи и материнства в качестве яркого примера указано объявление в Нижегородской области "Пятилетия семьи" с принятием региональной демографической стратегии и введением зарплаты родителей. 

В числе главных информационных поводов нейросети отметили запуск проекта "Герои. Нижегородская область" (аналога федеральной программы "Время героев") и информацию о том, что в Нижнем Новгороде пройдет форум АСИ "Сильные идеи для нового времени", в рамках которого впервые состоится первая ежегодная премия "Страну меняют люди". Большой резонанс в Telegram-каналах вызвала поддержка губернатором Глебом Никитиным федерального законопроекта о запрете вейпов. Также внимание Telegram-каналов привлекло то, что Нижегородская область стала первым регионом, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом, - так называемый "дашборд губернатора", презентованный в ходе визита в регион заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram в январе заметно прирос новыми подписчиками (+471) и занял 26-е место в федеральном топе по их общему количеству (46 411).

Среди федеральных топ Telegram-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, отмечены Readovka, Baza, "СОЛОВЬЕВ", "RT на русском", "Оперативные сводки". Наиболее часто упоминающими губернатора тг-каналами стали VOLGA.brief (29), "Теле Стрим" (25), "Нижегородская Стрелка" (16), Нижегородская правда (11), РБК Нижний Новгород (11).

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО.

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Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
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