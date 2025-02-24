Иван Уланов: "Люди, вставшие на защиту Родины, не смалодушничают перед новыми вызовами" Общество

«Уверен, что люди, вставшие на защиту Родины, делом доказавшие любовь к ближнему, не смалодушничают и не спасуют перед новыми вызовами и задачами», - сказал глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов, комментируя проведение в регионе программы «Герои. Нижегородская область».

«Федеральная программа «Время героев» нашла свое продолжение и на нашей земле. Участников и ветеранов СВО, прошедших отбор по программе «Герои. Нижегородская область», будут готовить к новому профессиональному пути в органах государственной власти. Разработаны образовательные модули, после прохождения которых участники получают диплом о профессиональной подготовке, возможность трудоустройства на руководящие должности и сопровождение наставников на новом месте работы. Сочту за честь и для себя возможность участия в этой программе в качестве наставника», - добавил он.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.