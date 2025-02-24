Иван Уланов: "Люди, вставшие на защиту Родины, не смалодушничают перед новыми вызовами"

В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [14191] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [9845] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [6215] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
18 марта 2024 09:09  [3179] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
29 февраля 2024 10:15  [2853] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
08 апреля 2024 19:35  [2234] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
02 августа 2024 16:48  [1801] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
17 апреля 2024 17:30  [1792] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
10 октября 2024 16:49  [1743] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1675] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2025 09:37  [36] Дневные стационары для лечения гепатита С появились в Нижегородской области
25 февраля 2025 09:25  [50] Иван Уланов: "Люди, вставшие на защиту Родины, не смалодушничают перед новыми вызовами"
24 февраля 2025 20:00  [310] Нового директора назначили в Перевозском колледже после страшного ДТП
24 февраля 2025 19:45  [335] Уникальный операционный микроскоп купили в нижегородскую больницу №35
24 февраля 2025 19:01  [376] Нижегородцы рискуют потерять волосы после лечения антибиотиками
24 февраля 2025 18:27  [393] Свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области
24 февраля 2025 18:07  [428] Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае
24 февраля 2025 17:12  [433] 30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора
24 февраля 2025 16:59  [293] Погибшего на СВО Ивана Сажина похоронили в Сокольском округе
24 февраля 2025 16:32  [949] Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область
Общество

Иван Уланов: "Люди, вставшие на защиту Родины, не смалодушничают перед новыми вызовами"

25 февраля 2025 09:25  [50] Общество

«Уверен, что люди, вставшие на защиту Родины, делом доказавшие любовь к ближнему, не смалодушничают и не спасуют перед новыми вызовами и задачами», - сказал глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов, комментируя проведение в регионе программы «Герои. Нижегородская область».

«Федеральная программа «Время героев» нашла свое продолжение и на нашей земле. Участников и ветеранов СВО, прошедших отбор по программе «Герои. Нижегородская область», будут готовить к новому профессиональному пути в органах государственной власти. Разработаны образовательные модули, после прохождения которых участники получают диплом о профессиональной подготовке, возможность трудоустройства на руководящие должности и сопровождение наставников на новом месте работы. Сочту за честь и для себя возможность участия в этой программе в качестве наставника», - добавил он.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph