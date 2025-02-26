Роман Пермяков: "Авиарейсы из Нижнего в Грузию будут пользоваться высоким спросом" Общество

Регулярное авиасообщение с Грузией открывают весной из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Первые рейсы из Нижнего примут аэропорты городов Тбилиси и Батуми. В апреле полеты будут выполняться раз в неделю, а в мае-июне авиаперевозчик планирует увеличить частотность до двух рейсов в неделю в каждый город Грузии.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Удобная логистика – база для развития деловых, туристических и культурных связей. Организация прямых авиарейсов — это всегда отличное подспорье для значительного укрепления отношений между городами и странами во всех их аспектах. Не будет преувеличением сказать, что карта прямых авиамаршрутов - один из наглядных маркеров развития международных отношений, иногда достаточно проанализировать сеть воздушных коридоров, чтобы получить понимание о развитости деловых и социальных связей между странами и городами. Совсем неслучайно вопрос налаживания прямого авиасообщения традиционно один из главных в повестке международных встреч и визитов, и в конечном итоге он является своего рода индикатором состояния отношений. Тут нужно понимать, что организация прямых воздушных коридоров между городами непростой вопрос - он требует активной работы, заинтересованности и лоббирования на федеральном уровне от обеих сторон.

Поэтому новости о появлении прямого авиасообщения Нижнего Новгорода с грузинскими Тбилиси и Батуми уже с апреля этого года не могут не радовать – это явное свидетельство потепления отношений, а вернее даже признак оздоровления ситуации в Грузии. Градус русофобии в Грузии сходит на нет вместе с уходом прозападной президентки и гражданки Франции Зурабишвили. На смену ей пришли национально ориентированные силы, которые осознают рациональную необходимость нормальных отношений между близкими странами и народами – даже в период самых острой фазы отношений Россия оставалась главным торговым партнером для Грузии, а Грузия - была излюбленным местом для туризма россиян. Даже не надо ванговать - авиарейсы "Нижний Новгород-Тбилиси" и "Нижний Новгород-Батуми" будут пользоваться большим спросом, и всё это позволит значительно увеличить поток туристов из Нижнего Новгорода в Грузию и наоборот. Для нижегородцев это в первую очередь возможность разнообразить туристическое меню, а для грузин – посмотреть на 100% настоящую Россию и расширить рынки сбыта своей продукции.

В целом, стоит отметить очень позитивную тенденцию. Нижний Новгород стал поставщиком хороших новостей в повестке развития международных отношений и налаживания прямых авиасообщений с городами и странами. Международный аэропорт им. Чкалова оправдывает свою "международность". Только за последние две недели глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе визита в город-побратим и столицу Абхазии заявил о совместной работе по установлению прямых авиаперелетов Нижний Новгород-Сухум, а замгубернатора Олег Беркович по итогам деловой поездки делегации Правительства Нижегородской области в ОАЭ сообщил об организации прямых рейсов по маршруту Нижний Новгород- Дубай".

