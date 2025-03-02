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Культура и отдых

Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"

06 марта 2025 19:56  [97] Культура и отдых

Фото: личная страница героя в VK

Режиссёр Арсений Гончуков высказался в беседе с НИА "Нижний Новгород" о резких заявлениях Сарика Андреасяна в адрес Андрея Тарковского. По его мнению, столь агрессивная критика великого режиссёра выглядит, по меньшей мере, странно.  

"Сарик Андреасян занимает свою нишу в российском кино. Он снимает фильмы в определённом сегменте для своей аудитории. Я не смотрю его работы, мне не близок ни его мир, ни его принципы построения кино", — отметил Гончуков, признав, однако, что фильмы Андреасяна находят зрителя и приносят доход.  

Однако режиссёр выразил недоумение по поводу открытой агрессии Андреасяна к Тарковскому и авторскому кино в целом.

"Очень странен его наезд на Тарковского. Открытое, хамское, достаточно жёсткое мнение. Он говорит, что ненавидит Тарковского, авторское кино. И вообще все, кто любит авторское кино, нехорошие люди. Для меня, как независимого режиссёра (я снимаю 16 лет, сейчас готовлюсь к съемкам своей восьмой картины), это не оскорбительно, но странно слышать", — подчеркнул Гончуков.  

Нижегородец также задался вопросом, что именно вызывает у Андреасяна такую эмоциональную реакцию. "Что тебя в Тарковском триггерит? Это обида, конкуренция, чувство ущемлённости? Почему эта энергия так тебя внутренне взрывает, что ты агрессивно нападаешь на Тарковского перед студентами, которые только начинают разбираться в мире?" — недоумевает Гончуков.  

По его мнению, подобная позиция может быть связана с личными комплексами режиссёра. "Сложно придумать более противоположные фигуры, чем Андреасян и Тарковский. Уж извините", — заметил он.  

Гончуков также подчеркнул, что Тарковский является мировым культурным феноменом, и нелепо говорить о его "вреде" для киноиндустрии.

"Как можно ненавидеть Тарковского, Эйзенштейна, Годара, Орсона Уэллса? Это всё равно что сказать "я ненавижу ясное небо". Согласитесь, странно звучит. Ведь Тарковский — это про свободу, про творчество, про самовыражение. Сарик хочет сказать, что это плохо? Что творчество не нужно, если за него не платят? А когда за творчество платили? — задаётся вопросом режиссёр.  

В заключение Гончуков призвал не искать виноватых в проблемах киноиндустрии, а просто работать. "Что в Тарковском плохого, что он загубил всю индустрию? Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах", — подытожил он.

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Теги:
Искусство Кино Мнения
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