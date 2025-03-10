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16 октября 2024 13:46  [1525] Татьяна Горелова: "Банкротство в судебном порядке осуществляется с участием арбитражного управляющего"
02 октября 2024 13:38  [1512] Михаил Пушков: "Если вы потеряли полис ОМС, вам необходима выписка из Единого регистра застрахованных"
08 февраля 2025 10:00  [832] Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"
14 марта 2025 07:00  [652] Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
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17 марта 2025 13:30  [40] Удобный график и быстрый доход: как подработать в Нижнем Новгороде
Новости

Удобный график и быстрый доход: как подработать в Нижнем Новгороде

17 марта 2025 13:30  [40]

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Все больше молодых людей выбирают формат временной занятости, который позволяет подстраивать подработку под свою жизнь и выбирать удобный график. Сергей Яськин, директор Авито Подработки, рассказал НИА "Нижний Новгород" о запуске нового сервиса и его преимуществах.

– Насколько подработка и временная занятость востребованы сейчас? Как часто люди ищут подработку и по каким причинам?

– Подработка – популярный тренд на рынке труда. В Нижегородской области число вакансий увеличилось на 35% в 2024 году, а по всей России – примерно на 43%, согласно нашим данным. По результатам опроса, проведенного в январе, почти треть работающих россиян (31%) планируют найти подработку в 2025 году. В Приволжском федеральном округе таких оказалось 34%. Среди молодежи до 25 лет этот показатель еще выше: 75% респондентов либо уже имели опыт подработки, либо собираются подрабатывать в 2025 году.

– Можно ли составить портрет человека, который интересуется временной занятостью?

– Подработка востребована вне зависимости от возраста и сферы деятельности. Однако люди до 35 лет ищут её чаще, чем те, кому за 45. Примерно 60% соискателей – мужчины, 40% – женщины. При этом данные по регионам и городам практически не отличаются.

– В каких сферах сейчас больше всего предложений по подработке в России и в Нижегородской области?

– В стране сейчас низкий уровень безработицы, и временная занятость остается востребованной. Наиболее популярные сферы – доставка, грузоперевозки и логистика, склады и хранилища, а также розничная и оптовая торговля. В Нижегородской области картина схожа, но дополнительно выделяется пищевая промышленность.

– С чем связан рост предложений на рынке временной занятости? Сохранится ли этот тренд?

– Подработка продолжит набирать популярность. Компании привлекают временный персонал – студентов, родителей в декрете – чтобы оперативно закрывать кадровые потребности. Удобный график позволяет людям балансировать между личной жизнью и занятостью, а также зарабатывать из нескольких источников.

– В каких сферах временной занятости платят больше всего?

– Уровень оплаты зависит от количества смен и часов, должности, сферы деятельности и масштабов бизнеса. В 2024 году средняя зарплата в этом виде занятости в Нижегородской области составила 57 600 рублей в месяц – это на 2% больше, чем в 2023 году. К наиболее высокооплачиваемым видам подработки относятся строительство и ремонт, логистика и грузоперевозки. Например, сборщику заказов на складе в ночную смену предлагают 7 000-8 000 рублей за 12 часов работы. Мастер-универсал отделочных работ получает от 7 000 рублей за смену. Флористу перед 8 Марта предлагали 10 000 рублей в день.

– На что обратить внимание при поиске подработки?

– Важно понять, чего именно вы хотите: освоить новые навыки или заниматься привычным делом. Также стоит учитывать уровень оплаты и рабочую атмосферу. Перед откликом на вакансию лучше изучить отзывы и рейтинги о компании.

– Что представляет собой сервис "Авито Подработка"? Чем он полезен для людей и компаний?

– "Авито Подработка" – один из наших новых продуктов 2025 года. Он помогает бизнесу быстрее находить временных работников, а исполнителям – гибко планировать график и управлять доходами. В сервисе весь процесс проходит онлайн: можно выбрать подходящую подработку в удобное время и месте, а также рассчитывать на поддержку платформы. Чтобы приступить к выполнению заданий, не нужно проходить собеседование, что значительно ускоряет поиск подработки.

– Почему тестирование сервиса запущено именно в Нижнем Новгороде? Планируется ли его расширение на другие регионы?

– У нас есть аналитическая модель, оценивающая спрос и предложение на рынке подработки. Нижний Новгород – один из ведущих городов в этом направлении. География сервиса будет постепенно расширяться на другие регионы.

– Как начать пользоваться сервисом?

– Все просто. Сначала нужно обновить мобильное приложение "Авито" до последней версии. После перейти в раздел "Подработка" в выпадающем меню при нажатии на фильтры в поисковой строке на главной странице приложения, затем выбрать подходящую смену из списка, пройти проверку через Госуслуги и при необходимости оформить самозанятость в приложении "Мой Налог".

– Как компании конкурируют за кандидатов?

– Основной фактор – уровень зарплаты. Помимо этого, компании предлагают льготы и бонусы, создают комфортные условия труда, организуют обучение и снижают требования к исполнителям.

По данным опроса, 76% респондентов в ПФО сообщили, что в их компании есть система бонусов и льгот. В Нижнем Новгороде этот показатель еще выше – 81%.

– С чего начать, если решил подработать?

– Определите цель: хотите ли вы накопить деньги, освоить новую профессию, получить опыт в интересной сфере или просто занять свободное время. Затем оцените свои возможности – например, сможете ли вы совмещать подработку с учебой, основной работой или уходом за ребенком. Далее изучите рынок предложений с подработкой и внимательно ознакомьтесь с условиями. Главное – не бояться пробовать новое!

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Теги:
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