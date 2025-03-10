Евгений Семенов: "Идея Владимира Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ проста и понятна" Политика

В ходе телефонных переговоров между президентом России и президентом США 18 марта Владимир Путин выдвинул идею организовать матчи НХЛ и КХЛ. Дональд Трамп эту мысль поддержал.

Откликаясь на идею Владимира Путина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил Нижний Новгород для проведения этой знаковой встречи.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Я бы пока воздержался от "волнительного", как говорят блогеры, обсуждения организационных вопросов матча НХЛ и КХЛ. Пока мы имеем дело только с идей, если хотите – идей чистого разума (по Канту, разум создаёт идеи, которые недоступны опыту). Путин тоже создает такие идеи, и здесь закономерен вопрос: "Почему он это делает?". Оснований подозревать Президента РФ в наивности – ну, вот совсем нет! Полагаю, что ему очевидна вся утопичность реализации этой идеи в существующих политических условиях. Тогда почему он сделал это предложение Трампу?

На мой взгляд, ответ прост: это был политический блиц-тест. В дипломатическом диалоге существуют свои законы и тонкости. Стороны, используя те ли иные риторические приемы, могут неожиданно вскрыть расхождение между истинными намерениями и публичными декларациями. Подобного рода проверки, или назовем их дипломатично – блиц-тесты на добросовестность, могут способствовать либо сближению сторон, либо вести к их полному разрыву.

Если вспомнить историю охлаждения отношений России и Запада, то началось все именно со спорта. Постепенно, но последовательно Россию вытесняли из международного спортивного пространства, огульно обвиняя ее во всех мыслимых и немыслимых грехах. Российский спорт до сих пор подвергается жесточайшему моббингу, и всем ясно, что это – политический заказ коллективного Запада.

Идея Владимира Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ проста и понятна: если намерения оппонентов добросовестны, то почему не начать со спорта. Принципы олимпизма гласят: война и спорт несовместимы, поэтому давайте, пожалуйста, отнесемся к фразе Пьера де Кубертена "О спорт, ты — мир!" как к задаче.

Отказ от этого предложения и обнаружил бы недобросовестность намерений собеседника российского Президента. Что ж, надо отдать должное Дональду Трампу: пока он с честью прошел это маленькое испытание.

Что же касается Нижнего Новгорода, то он, конечно же, с блеском и примет, и проведет любое международное и даже межгалактическое мероприятие, уж в этом-то можно совершенно не сомневаться".