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Общество

Елена Мозгунова: "Государство предлагает варианты, где бизнес может поучаствовать"

27 марта 2025 16:46  [104] Общество

"Сокол" - так называется новый центр спортивных единоборств, который в Нижнем Новгороде открыл Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело". 

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Открытие нового центра единоборств на средства фонда "Вольное дело" - повод порассуждать о социальной ориентации бизнеса в России. Совершенно справедливы замечания о том, что в последнее время мы не часто видим подобные примеры, когда отечественные компании крупного и среднего бизнеса участвуют в решении каких-либо общественных задач. Как в случае с современным спортивным центром в Нижнем Новгороде, который организует досуг детей и молодежи на бесплатной основе, планирует устраивать турниры и соревнования, тем самым отбирая потенциальных кандидатов в сборную страны. А мы знаем, что путь большого спортсмена зачастую начинается с дворовой площадки, поэтому нет сомнений в значимости и важности открытия центра "Сокол".

Не так давно многие компании активно "пиарили" свои КСО-стратегии, сейчас значительно меньше внимания к этому аспекту. Конечно, многое можно списать на то, что в данное время идет концентрация усилий на преодоление внешних вызовов, работа в условиях санкций и т.п., однако, полагаю, главная причина – отсутствие системности государственной экономической политики в части создания условий по стимулированию социальной деятельности компаний. Зачастую она воспринимается как добровольная (можно делать или не делать) и осуществляется по остаточному принципу на факультативных началах. Поэтому, ежегодный отчет о выполненной работе по социальному инвестированию со стороны бизнес акторов - это способ заработать дополнительные очки к своей репутации. Государство, в свою очередь, осознавая наиболее значимые общественные проблемы, куда нужно направить усилия, предлагает варианты, где бизнес может поучаствовать. Взамен даются налоговые или иные преференции.

Важно соблюсти баланс императивных и добровольных форм в стимулировании КСО со стороны государства, так как перегиб в сторону принуждения может привести к обратному эффекту и имитации подобной деятельности".

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Теги:
единоборства Елена Мозгунова
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