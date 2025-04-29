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Экономика

Корпорация МСП опубликовала "Календарь предпринимателя" на май 2025 года

30 апреля 2025 13:18  [34] Экономика
Корпорация МСП опубликовала Календарь предпринимателя на май 2025 года

Корпорация МСП опубликовала «Календарь предпринимателя» на май 2025 года. Развитие малого и среднего предпринимательства является важной составляющей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мае предпринимателей ждут обычные платежи и отчеты. Однако следует обратить внимание на количество праздничных и выходных в этом месяце. Так, если день зарплаты попадает на праздничный день, ее нужно выплатить накануне, также из-за праздников сдвигаются сроки по НДФЛ в начале месяца.

До 5 мая:
    • организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-30 апреля и уплачивают его (если в это время платили сотрудникам).
До 15 мая:
    • организации и ИП с сотрудниками уплачивают взносы в СФР «на травматизм» за апрель.
До 20 мая:
    • импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за апрель. 
До 26 мая:
    • организации и ИП с сотрудниками направляют:
- уведомление о суммах страховых взносов в налоговую за апрель и НДФЛ за период с 1 по 22 мая;
- персонифицированные сведения о физлицах за апрель; 
    • организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за апрель;
    • организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за апрель;
    • производители подакцизных товаров сдают декларации.
До 28 мая уплачивают:
    • организации и ИП с сотрудниками – страховые взносы в налоговую за апрель и НДФЛ за период с 1 по 22 мая;
    • организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН – НДС (если не используют освобождение в связи с небольшим доходом по п. 1 ст. 145 НК);
    • организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль (если не перешли на уплату за квартал по п. 3 ст. 286 НК);
    • производители подакцизных товаров – акцизы;
    • самозанятые – НПД за апрель.
До 1 июня:
    • аккредитованные ИТ-компании подают заявление для подтверждения аккредитации.

Следить за важными датами предприниматели могут на платформе МСП.РФ. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
бизнес Нацпроект Предприниматели
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