Корпорация МСП опубликовала "Календарь предпринимателя" на май 2025 года Экономика

Корпорация МСП опубликовала «Календарь предпринимателя» на май 2025 года. Развитие малого и среднего предпринимательства является важной составляющей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мае предпринимателей ждут обычные платежи и отчеты. Однако следует обратить внимание на количество праздничных и выходных в этом месяце. Так, если день зарплаты попадает на праздничный день, ее нужно выплатить накануне, также из-за праздников сдвигаются сроки по НДФЛ в начале месяца.

До 5 мая:

• организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-30 апреля и уплачивают его (если в это время платили сотрудникам).

До 15 мая:

• организации и ИП с сотрудниками уплачивают взносы в СФР «на травматизм» за апрель.

До 20 мая:

• импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за апрель.

До 26 мая:

• организации и ИП с сотрудниками направляют:

- уведомление о суммах страховых взносов в налоговую за апрель и НДФЛ за период с 1 по 22 мая;

- персонифицированные сведения о физлицах за апрель;

• организации и ИП на АвтоУСН уплачивают налог за апрель;

• организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за апрель;

• производители подакцизных товаров сдают декларации.

До 28 мая уплачивают:

• организации и ИП с сотрудниками – страховые взносы в налоговую за апрель и НДФЛ за период с 1 по 22 мая;

• организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН – НДС (если не используют освобождение в связи с небольшим доходом по п. 1 ст. 145 НК);

• организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль (если не перешли на уплату за квартал по п. 3 ст. 286 НК);

• производители подакцизных товаров – акцизы;

• самозанятые – НПД за апрель.

До 1 июня:

• аккредитованные ИТ-компании подают заявление для подтверждения аккредитации.

Следить за важными датами предприниматели могут на платформе МСП.РФ.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».