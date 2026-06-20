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Морозов поручил вынести на градостроительный штаб инициированные нижегородским бизнес-сообществом вопросы

20 июня 2026 14:28 Экономика
Морозов поручил вынести на градостроительный штаб инициированные нижегородским бизнес-сообществом вопросы

Фото: Никита Духник

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области 18 июня 2026 года прошла встреча заместителя губернатора региона Сергея Морозова с представителями бизнеса.

Бизнес-сообщество обозначило замглаве региона волнующие их темы, включая использование вторичных ресурсов в производстве асфальтовых смесей, подключение новых проектов к технологическим сетям, взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями, увеличение стоимости аренды земельных участков, применение беспилотников в промышленности и расширение городских маршрутов до новых микрорайонов.

Кроме того, предприниматели интересовались ходом ремонта дороги на улице Сергиевская в Нижнем Новгороде и возможностью капитального ремонта многоквартирных домов в Балахне, являющихся объектами культурного наследия.

На встрече также обсуждалась перспектива развития на территории региона производства природных хладагентов, как один из путей снижения импортозависимости отечественной холодильной промышленности. Замгубернатора поручил взять в работу министру экологии и природных ресурсов Ольге Беляниной вопрос возможности размещения производства хладагентов в новом экотехнопарке в Дзержинске.

Предприниматели также проявили интерес к новой программе льготного технологического присоединения до 150 кВт, поскольку высвободившиеся от экономии средства бизнес может направить на развитие производства.

По итогам встречи Сергей Морозов поручил ГБУ «Институт развития агломерации Нижегородской области» проработать с АО «Объединенный коммунальный оператор» вопрос подключения гостиницы на улице Новой и Короленко к сетям. На Архитектурном совете будет рассмотрен дизайн-проект нестационарного торгового объекта на площади Минина. На регштаб замгубернатора поручил вынести вопрос расторжения договора развития застроенной территории, проработать концепцию дальнейшей застройки территории по инициативе правообладателя в поселке Новинки и вопрос о развитии туристско-спортивного кластера в Кстовском районе Нижнего Новгорода.

«В непростой период жесткой денежно-кредитной политики очень важно оставаться в диалоге и находить точки соприкосновения, особенно для бизнеса, который не останавливается и развивается. По инициативе нашего бизнес-сообщества направили на регштаб сразу несколько вопросов по масштабным проектам: жилищное строительство и зонирование, развитие туризма. Эти проекты требуют детальной проработки и межведомственного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, снятия инфраструктурных ограничений. Регштаб — это на сегодня самый большой межведомственный орган в части градостроительного развития, штаб помощи всем инвесторам и заявителям», — рассказал Сергей Морозов.

На встрече с предпринимателями для оперативного решения вопросов также присутствовали заместители председателя правительства региона Павел Саватеев и Анатолий Молев, министр экологии и природных ресурсов Ольга Белянина, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, министр строительства Дмитрий Груничев, министр энергетики и жилищно — коммунального хозяйства Михаил Куренков, министр транспорта и автомобильных дорог Леонид Самухин, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева, и. о руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Наталья Тамбовцева.

Напомним, с 2020 года под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова в Нижегородской области работает Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики. Также для решения проблемных вопросов бизнеса действует оперативный штаб по социально-экономическому развитию Нижегородской области под председательством губернатора Глеба Никитина, а также совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет). Предприниматели также могут оставить обращения с помощью платформы «обратной связи» на портале «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru/landing/pos_business.

Организация прямых каналов взаимодействия бизнеса и органов власти отвечает задачам нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который действует в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
бизнес Сергей Морозов ТПП
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