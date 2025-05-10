Евгений Люлин: ""Рэмбо" и "Рокки" сыграли роль в развале СССР" Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина по знакомству школьников с произведениями отечественного кинематографа. Соответствующие предложения должны будут представить Минкульт и Совет по культуре при главе государства.

Как отметил спикер ЗСНО, художественные и документальные фильмы будут предлагаться к просмотру учащимся с 5 по 11 классы.

"В конце 80-х подростки залипали в видеосалонах. Кто был их кумирами? "Рэмбо" (18+), разделывающийся с советскими солдатами в Афганистане? "Рокки" (18+), молотящий советского боксера на ринге? Не буду утверждать, но думаю, что и это отчасти сыграло свою роль в развале СССР", - подчеркнул Люлин.

Он добавил, что воспитание патриотизма должно начинаться в школе.

"Добрыми мультфильмами. Нашими фильмами, которые, в отличие от поделок Голливуда, всегда были тонкими, умными, со смыслом", - отметил председатель Заксобрания.

Он также сообщил, что включил бы в этот список "Войну и мир" (18+) Бондарчука, "Солярис" (12+) Тарковского, "Укрощение огня" (12+) с Кириллом Лавровым, "Проверку на дорогах" (18+) Алексея Германа и "еще несколько десятков любимых картин, ставших классикой".