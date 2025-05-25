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Афиша

Опубликована программа мероприятий в День защиты детей 1 июня

31 мая 2025 14:30  [100] Афиша
Опубликована программа мероприятий в День защиты детей 1 июня

Фото: Александр Воложанин

1 июня в различных парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода пройдут праздничные мероприятия (6+), приуроченные ко Дню защиты детей. Об этом сообщает мэрия.

Основной площадкой по традиции станет парк "Швейцария", где с 10:00 до 18:00 гостей ждет насыщенная программа в рамках сразу трех фестивалей: "Фестиваль Движения Первых", "Я. Семья. Родина" и "Город детства". Центральная сцена превратится в концертную площадку, где выступят детские коллективы города. В течение дня на территории детского парка будут проходить мастер-классы, викторины и интерактивные игры. С 10:00 до 16:00 на полянах развернутся игровые программы для детей и родителей, а в детском центре в это же время запланированы лекторий, выставка и выступления участников проекта "Город детства". Особым событием станет III ежегодный фестиваль детских уличных игр "Дружный Нижний", который пройдет с 14:00 до 17:00..

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Так, в Автозаводском парке с 11:00 до 18:00 выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы и концерт с участием финалиста шоу "Голос.Дети" Дениса Макарова. Подарком ко Дню защиты детей станет открытие нового аттракциона "Вальс" в "Ретропарке". В других парках Нижнего Новгорода также планируется концертная программа.

Библиотеки Ленинского района в этот же день откроют программу летнего чтения "КнигоЛето под шелест страниц" с тематическими площадками, конкурсами и творческими заданиями. В Приокском районе библиотека имени А.С. Попова в 11:00 проведет семейный мастер-класс по скульптурной лепке. В 11:00 в музее-квартире А.М. Горького начнется программа "Лето на базе курносых", а в 13:00 в Домике Каширина — игровая программа "Волшебная страна детства". В Канавинском районе в 11:00 на площадке у Инженерного центра микрорайона Сортировочный библиотека имени Ф.М. Достоевского проведет фестиваль с играми, песнями, танцами и мастер-классами.

В Московском районе в 12:00 Центральная районная детская библиотека имени В.Г. Белинского представит игровую программу "Лето в гости к нам пришло" и программу летнего чтения "В лето на всех парусах 2025". В Нижегородском районе в 14:00 в библиотеке имени Г.И. Успенского состоится онлайн-беседа о подростковом фэнтези, а в 15:00 в библиотеке имени В.Г. Короленко — онлайн-лекция о детстве в произведениях Короленко. В Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького с 10:00 до 16:00 пройдет литературная игра "Книжные острова".

Музеи города также подготовили специальные программы. В музее А.Д. Сахарова пройдет день открытых дверей с тематическими беседами для школьников. В музее Н.А. Добролюбова с 11:00 до 15:00 состоится программа "Истории для больших и маленьких" с экскурсией, мастер-классом и викториной по сказкам Пушкина. В театре "Вера" с 9:00 до 17:00 пройдет VII фестиваль семейных и школьных театров "Вперед за синей птицей". В Центре культуры и досуга "Молодёжный" в 12:00 начнётся праздничный концерт, а в его филиале — ДК "Кудьма" — в 11:00 выступят участники программы "Чудеса, да и только!".

Ранее сообщалось, что сегодня, 31 мая, состоялось открытие 86 сезона летних пассажирских перевозок на Детской железной дороге (0+).

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Теги:
Дети Праздники
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