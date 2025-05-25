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Общество

Андрей Чугунов: "Искусственный интеллект уже сегодня решает массу задач человека"

19 июня 2025 16:10  [114] Общество
Андрей Чугунов: Искусственный интеллект уже сегодня решает массу задач человека

По сообщению министерства здравоохранения региона искусственный интеллект помогает нижегородским врачам-специалистам проводить более качественную и глубокую диагностику.

ИИ анализирует результаты КТ и МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики. Еженедельно тестируется около 5000 снимков. В настоящий момент уже более 300 единиц техники различных учреждений здравоохранения области подключено к работе со специальной платформой для использования искусственного интеллекта. Кроме этого, ИИ начали подключать к анализу электронных историй болезни, что позволяет выявлять сбои в протоколах лечения.

Специалисты Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), который создан минздравом региона для координации этого направления работы, отмечают, что это очень перспективное направления для развития медицины.

Андрей Чугунов, журналист:

"«Искусственный интеллект», по-английски называется Artificial Intelligence (AI). Один из вариантов перевода слова Artificial — «протез», другой — «созданный человеком». Intelligence можно перевести как «умственные способности». 

Выходит, AI — это созданный человеком протез умственных способностей. Звучит не так пафосно, как «искусственный интеллект», но (как мне кажется) более точно функционал AI. То есть, задача любого AI — помогать в решении рутинных операций, а именно: сбор, классификация, анализ, выдача рекомендаций на основе заданных алгоритмов решения.

Отсюда понятно, что любая человеческая деятельность, требующая обработки большого количества информации или действий по заданному алгоритму, может быть поручена «протезу».

Согласитесь, глупо было бы не задать этот вопрос самому «искусственному интеллекту». И даже нескольким. Вот их ответы, обработанные интеллектом (простите за нескромность) неискусственным.

— Транспорт (грузовики, такси, общественный транспорт). Временной горизонт —5-10 лет.
— Производство — уже используется (роботы и роботизированные линии). Временной горизонт зависит от скорости технического прогресса.
— Финансы — обработка финансовых данных для анализа и предсказаний. Временной горизонт – 3-5 лет.
— Медицина — диагностика заболеваний, анализ медицинских изображений и разработка планов лечения. Временной горизонт — через 10-15 лет возможна замена некоторых узких специалистов.
— Обслуживание и поддержка клиентов — вытеснение операторов в call-центрах чат-ботами и виртуальными ассистентами может произойти в ближайшие 3-7 лет.
— Юриспруденция — уже используется для анализа юридических документов и поиска прецедентов. В течение 10 лет многие рутинные юридические функции будут автоматизированы.

Некоторые нейросети добавляют сюда образование, маркетинг, рекламу и даже так называемые креативные профессии.

Не совсем правильно говорить про «вытеснение» человека из этих (и, наверняка, многих других) сфер. Хотя бы потому, что задачи AI все равно ставит человек — через «промпты» и алгоритмы. Правильнее говорить о перераспределении усилий, когда человек перепоручает рутинные и объемные задачи «бесчувственной машине». Которая, как известно, не умнее того, кто ей задает задачи.

С ИИ – та же история".

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Теги:
Андрей Чугунов Здравоохранение ИИ
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