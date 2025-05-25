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Общество

Нижегородский минсоцпол направит 8 миллионов на телепрограммы о семье

19 июня 2025 19:30  [123] Общество
Нижегородский минсоцпол направит 8 миллионов на телепрограммы о семье

Фото: Александр Воложанин

Министерство социальной политики Нижегородской области планирует потратить 8 миллионов рублей на создание и трансляцию телепрограмм, посвящённых укреплению семейных ценностей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, речь идёт о производстве и размещении в эфире телевизионных программ, направленных на популяризацию института семьи, повышение роли материнства, развитие наставничества среди подростков, а также укрепление престижа воинской службы. Общая сумма контракта составляет 10,74 млн рублей, из которых основная часть — 8 млн — будет направлена на проекты, связанные с семьёй.

В рамках контракта планируется выпустить и транслировать шесть телепрограмм в формате реалити-шоу о многодетных семьях, четыре программы о семьях, где матери успешно совмещают воспитание детей и карьеру, три передачи о приёмных семьях и две — о супругах, проживших в браке долгие годы.

Кроме того, в эфир выйдут шесть программ, посвящённых наставничеству подростков, и три передачи о ветеранах боевых действий. Хронометраж выпусков будет варьироваться от 13 до 26 минут в зависимости от формата.

Заявки принимаются до 27 июня. Все телепрограммы должны быть размещены в эфире до конца ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми приняли в Нижегородской области.

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Теги:
Госзакупки Патриотизм Семья
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