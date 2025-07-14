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Политика

Евгений Люлин: "Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников СВО"

14 июля 2025 18:24  [71] Политика
Евгений Люлин: Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников СВО

Фото: пресс-служба ЗС НО

«Поддержка участников СВО и их семей сегодня в приоритете для всех уровней власти. Считаю закономерным, что именно те вопросы, которые мы недавно разбирали с главами МСУ и законодателями Приволжья, сейчас резонируют на федеральном уровне. Фронт работ четок и ясен: трудоустройство ветеранов, психологическая помощь, адаптация семей. Это стало центральной темой обсуждения в Москве на заседании президиума Совета законодателей РФ», - написал в социальных сетях председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, комментируя итоги президиума Совета законодателей РФ.

«Ключевой посыл коллег: нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству. Обсуждались конкретные меры: снижение требований при поступлении на госслужбу для участников СВО, развитие профориентации на базе реабилитационных центров, адаптация механизма льгот по соцконтрактам. Особенно важно готовить специалистов, которые будут работать с ветеранами и их семьями. Окружение должно быть готово к возвращению героя с СВО и помогать ему адаптироваться к нормальной жизни. Это фундаментально», - продолжил Евгений Люлин.

«Соцподдержка не должна быть застывшим набором мер. Ее необходимо постоянно актуализировать. Адаптировать под реальные запросы людей. Считаю принципиально важным поддержать предложение Совета законодателей РФ и исправить существующую несправедливость: меры поддержки, положенные родителям погибших героев, должны распространяться и на их опекунов, вложивших душу в воспитание защитника. В ближайшие дни поставлю задачу профильным комитетам ЗСНО ускорить разработку новых законопроектов о мерах поддержки наших бойцов», - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание СВО
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