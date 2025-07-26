Евгений Горбоконенко: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" уже доказали свою преданность стране"

Фото:
«Участники программы «Герои. Нижегородская область», за плечами которых – служба в зоне специальной военной операции, уже доказали свою преданность стране. Теперь они готовы трудиться на благо Родины на государственной и муниципальной службе и решать проблемы жителей», - считает ветеран СВО, участник программы Евгений Горбоконенко.
В процессе обучения нижегородец планирует развить управленческие компетенции, которые прежде ему уже приходилось применять в ходе выполнения воинского долга.
«Также рассчитываю углубить свои цифровые знания, усилить аналитические способности, научиться работать в команде. Хочется развивать много навыков, и программа «Герои. Нижегородская область» дает отличную возможность это сделать», – говорит Евгений.
Определиться с направлением дальнейшей работы он намерен после завершения программы.
«Я сравниваю обучение с подготовкой медиков. Будущие врачи получают медицинское образование, проходят практику и только после этого выбирают узкую специальность. Я считаю, что в рамках программы также важно сначала получить необходимые знания и навыки, пройти стажировку и лишь потом принимать решение, где именно свои умения лучше применить», – пояснил Евгений Горбоконенко.
Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.
По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+