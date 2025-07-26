Евгений Горбоконенко: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" уже доказали свою преданность стране"

Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
19 сентября 2024 15:53  [15823] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [11007] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
03 апреля 2025 13:41  [3583] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 августа 2024 16:48  [3499] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
10 октября 2024 16:49  [3419] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [3334] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
26 сентября 2024 17:16  [3299] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
13 февраля 2025 12:24  [3293] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
06 марта 2025 19:56  [3217] Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
20 марта 2025 17:35  [2825] Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2025 11:10  [22] Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за четверть века
28 июля 2025 11:01  [37] Глеб Никитин возглавил регштаб по демографической политике Нижегородской области
28 июля 2025 10:53  [52] Евгений Горбоконенко: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" уже доказали свою преданность стране"
28 июля 2025 10:51  [51] Свыше 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году
28 июля 2025 10:46  [82] Пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа
28 июля 2025 10:23  [101] Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
28 июля 2025 09:45  [122] Нижегородские врачи спасли 300 недоношенных детей
28 июля 2025 09:25  [125] Терапевт пояснил, для чего нужны изменения в оформлении больничных
28 июля 2025 09:05  [153] Нижегородцам рассказали, как распознать и предотвратить гепатит
27 июля 2025 20:04  [249] Помощь православным верующим: отряд волонтеров "Единой России" отправился в лагерь Серафимо-Дивеевского монастыря
Общество

Евгений Горбоконенко: "Участники программы "Герои. Нижегородская область" уже доказали свою преданность стране"

28 июля 2025 10:53  [52] Общество
Евгений Горбоконенко: Участники программы Герои. Нижегородская область уже доказали свою преданность стране

Фото: пресс-служба КУПНО

«Участники программы «Герои. Нижегородская область», за плечами которых – служба в зоне специальной военной операции, уже доказали свою преданность стране. Теперь они готовы трудиться на благо Родины на государственной и муниципальной службе и решать проблемы жителей», - считает ветеран СВО, участник программы Евгений Горбоконенко.

В процессе обучения нижегородец планирует развить управленческие компетенции, которые прежде ему уже приходилось применять в ходе выполнения воинского долга.

«Также рассчитываю углубить свои цифровые знания, усилить аналитические способности, научиться работать в команде. Хочется развивать много навыков, и программа «Герои. Нижегородская область» дает отличную возможность это сделать», – говорит Евгений.

Определиться с направлением дальнейшей работы он намерен после завершения программы.

«Я сравниваю обучение с подготовкой медиков. Будущие врачи получают медицинское образование, проходят практику и только после этого выбирают узкую специальность. Я считаю, что в рамках программы также важно сначала получить необходимые знания и навыки, пройти стажировку и лишь потом принимать решение, где именно свои умения лучше применить», – пояснил Евгений Горбоконенко.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассессмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных