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Политика

Евгений Люлин: "Крещение Руси определило судьбу нашего народа на века"

28 июля 2025 13:32  [89] Политика
Евгений Люлин: Крещение Руси определило судьбу нашего народа на века

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил о роли князя Владимира в Крещении Руси и его влиянии на культурную идентичность страны.

«Как само собой разумеющееся мы воспринимаем сегодня то, что Русь – православная. Никому и в голову не приходит, что могло быть иначе. А ведь была в нашей истории развилка, на которой от решения главы государства зависело, каким быть будущему нашего народа. Сегодня, 28 июля, православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, который в далеком 988 году крестил Русь, на века определив ее судьбу», - написал в социальных сетях председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

««Повесть временных лет» Нестора рассказывает нам о непростом выборе князя между православием, исламом и иудаизмом. Есть мнение, что решение в пользу православия было политическим – нужно было укреплять связи с православной Византией. Как бы там ни было, с 988 года началось Крещение Руси – стали строиться храмы, а языческие идолы полетели в Днепр», - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

«За столетия православная вера вошла в кровь и плоть народа, стала частью культурного, даже генетического кода. Сколько великих святых просияли на русской земле! Сотни народов с тех пор исчезли без следа, а русский народ - выстоял, несмотря на бесконечные попытки сломать нас, подчинить, ассимилировать. Православная вера стала «иммунитетом» для русских. Именно ее ценности сберегли нас от извращений Запада, усиленно насаждавшихся в 90-е», - продолжил спикер регионального парламента.

«Если будете сегодня в храме, не забудьте, поставьте свечку князю Владимиру Святому и поблагодарите Крестителя Руси за его дальновидность и прозорливость», - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Религия
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