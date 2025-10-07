Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Всероссийский слет активистов движения "Пост №1" в Нижнем Новгороде объединил участников из 40 регионов

07 октября 2025 12:38
Всероссийский слет активистов движения Пост №1 в Нижнем Новгороде объединил участников из 40 регионов

Фото: Центр "Сфера"

4-6 октября в Нижнем Новгороде состоялся 10-й, юбилейный Всероссийский слет активистов движения «Пост №1». В этом году мероприятие объединило более 450 человек из 40 регионов страны. Слет позволяет координировать и поддерживать работу молодежных центров почетных караулов «Пост №1», развивать и популяризировать эту деятельность. Кроме того, это ценный вклад в формирование устойчивых трендов на культивирование российских патриотических традиций в молодёжной среде.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун», министерство образования и науки Нижегородской области и Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера». Слет проводился при поддержке Министерства просвещения России. Одним из участников мероприятия стал Александр Минов, ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область". 

«Тот факт, что Всероссийский слет активистов движения «Пост №1» состоялся именно на нижегородской земле, свидетельствует о том, что нам есть чем поделиться с другими регионами в части воспитания патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения. Сегодня в нашем регионе выстроена комплексная работа по этому направлению – от уроков по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», где молодые люди знакомятся с современными вызовами и примерами мужества взрослых, до деятельности кадетских школ и специализированных классов», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Приветственный адрес участникам слета направил директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь Юргин. В своем обращении он подчеркнул важность развития военно-патриотического воспитания в каждом регионе нашей страны.

«Хочу выразить особую благодарность организаторам этого масштабного мероприятия. Ваш труд, энтузиазм и внимание к деталям сделали возможным проведение этого слета, который стал не просто событием, а настоящим собранием друзей, единомышленников и наследников великой славы. Дорогие активисты! Вы – лицо нашего движения. Ваши руки, сердца и память сохраняют связующую нить между поколениями. Стоя в почетном карауле, вы отдаёте дань уважения не абстрактным героям, а конкретным подвигам и судьбам. Благодаря вам история становится осязаемой и живой. Желаю, чтобы эти дни наполнились для вас новыми знаниями, яркими встречами, искренним общением и верной дружбой. Делитесь опытом, перенимайте лучшее и с гордостью несите эту память через всю жизнь», – подчеркнул Игорь Юргин.

В ходе торжественной церемонии состоялись показательные выступления: ребята продемонстрировали свои умения и поделились мыслями о том, что они думают о патриотизме.

«Каждый подросток должен знать историю нашей страны, подвиги героев, которые защищали Родину», – считает представитель команды «Пост №1» из Курска Егор Умеренков.

«В представителях молодежи России - частички памяти наших дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо», – говорит участник команды «Пост №1 из Тамбова Кирилл Еросеев.

«Мы не можем жить в своей стране и не защищать ее интересы в трудный момент», – уверена участница команды «Пост №1» из Кургана Светлана Немий.

В течение двух дней для ребят была организована конкурсная программа: состязания по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова и стрельбе из лазерного оружия по мишени, а также проверка уровня компетенций в церемониальной подготовке «Заступление на пост».

Кроме того, эксперты оценили, насколько хорошо ребята знают историю России, в том числе основные этапы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В рамках слета также было множество творческих конкурсов и интерактивных развлекательных мероприятий.

Представители органов исполнительной власти российских регионов, осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики, руководители военно-патриотических объединений и педагоги дополнительного образования также углубили свои знания и навыки. Для них была организована масштабная конференция «Воспитание патриота России: молодежные форматы». Эксперты обменялись опытом и лучшими практиками организации военно-патриотического воспитания молодежи в условиях нового времени.

Всероссийский слет активистов движения «Пост №1» включен в федеральный проект «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Напомним, новый национальный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Молодежь Нацпроект Патриотизм
