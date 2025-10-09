Нижегородским школьникам рассказали об ИИ-агентах в ходе первого в новом учебном году "Урока цифры" Общество

Фото: минцифры Нижегородской области

Первый в текущем учебном году «Урок цифры» прошел в школе №186 Нижнего Новгорода. Основной темой стали «ИИ-агенты», о которых восьмиклассникам рассказали заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов, ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова и директор управления привлечения талантов и развития потенциала человека Волго-Вятского банка Сбербанка Вячеслав Морозов.

«Уроки цифровых технологий, где специалисты делятся знаниями и проводят практические занятия, открывают детям новые возможности для профориентации. Они формируют навыки безопасного поведения в цифровом мире и пользуются большой популярностью», – рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В ходе урока школьники узнали, что ИИ-агенты — система, которая автономно собирает данные и выполняет задачи с ними независимо от человека, то есть это следующий шаг в развитии искусственного интеллекта. Также поговорили о том, как выглядит будущее с использованием этих систем. Ребятам рассказали об устройстве ИИ-агентов и о том, что они действуют самостоятельно, а не просто отвечают на запросы пользователя.

«Они пишут код, генерируют изображения, анализируют данные, автоматизируют рутину. К ИИ-агентам относятся многие известные нам устройства: роботы-доставщики, светофоры с адаптивным управлением, камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения, автопилотируемое такси и многое другое. Подобные системы также помогают в медицине и экологии, в том числе в Нижегородской области. Искусственный интеллект уже контролирует состояние дорог в регионе, отслеживает правонарушения со стороны водителей, помогает органам власти анализировать обращения граждан. Важно рассказывать об этом школьникам, поскольку понимание того, как работает искусственный интеллект, помогает понять, как будет устроен цифровой мир уже завтра», – подчеркнул Денис Запруднов.

«Урок цифры» – это важный шаг в профессиональном самоопределении школьников. Он помогает ребятам понять, какие возможности открывает мир цифровых технологий, знакомит их с профессиями будущего. Ключевой момент в том, что такие занятия имеют профориентационную направленность: реальные специалисты из ИТ-бизнеса рассказывают о своей работе, а школьники видят, как современные технологии могут стать частью их собственного пути», – отметила Елена Окунькова.

Прошедший урок на тему «ИИ-агенты» подготовлен благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке экспертов Сбера в рамках совместного проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников».

«Урок цифры» – это возможность для школьников погрузиться в мир технологий и программирования. Такие инициативы помогают ребятам не только освоить новые навыки, но и понять, какие профессии будут востребованы в перспективе. Важно, что через эти уроки мы вдохновляем молодежь на выбор карьеры в ИТ-сфере, где сейчас так много возможностей. Сбер активно поддерживает подобные проекты, потому что видит в них огромный потенциал для развития талантов и инноваций», – отметил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Роман Горев.

Ознакомиться с материалами урока «ИИ-агенты» может любой желающий на сайте проекта.

Напомним, «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.