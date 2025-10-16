Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Экономика

Работники выксунского завода ОМК поборются в конкурсе профмастерства

16 октября 2025 17:07
Работники выксунского завода ОМК поборются в конкурсе профмастерства

Фото: пресс-служба ОМК

На выксунском заводе Объединённой металлургической компании (ОМК) завершается отбор лучших специалистов в рамках ежегодного конкурса профессионального мастерства "Профессионал-2025". В этом году в испытаниях приняли участие более 340 сотрудников, из которых в финал прошли 117 человек.

Соревнования стартовали в середине сентября. Для участников 12 номинаций были подготовлены задания, позволяющие проверить как теоретические знания, так и практические навыки. Так, операторы станков с программным управлением разрабатывали управляющие программы по чертежам, а претенденты на звание "Лучший наставник по рабочей профессии" анализировали производственные ситуации со стажёрами и предлагали оптимальные решения. В состав жюри вошли победители конкурсов прошлых лет — теперь они выступают в роли экспертов и помогают развивать движение профмастерства на заводе.

Отдельные участники соревнуются сразу в двух номинациях, что, по словам организаторов, говорит о высоком уровне их квалификации.

Станочник широкого профиля Кирилл Фирсов отметил, что участие в двух номинациях — "Лучшее звено по контролю качества" и "Лучший наставник по рабочей профессии" — потребовало не только опыта, но и серьёзной подготовки. По его словам, задания по контролю качества оказались проще, а вот испытания для наставников потребовали больше практических решений, но с поставленными задачами он справился успешно.

Финалисты уже прошли этап "Охрана труда", а впереди их ждут заключительные практические испытания на производственных площадках завода и в мастерских колледжа имени А. А. Козерадского.

Как отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков, в этом году конкурс собрал рекордное число участников — от 18 до 64 лет, представляющих 12 ключевых профессий предприятия. Он подчеркнул, что профессионализм невозможен без искреннего интереса к своему делу, и выразил гордость за всех, кто решил побороться за звание лучших. Победителей ждут денежные премии и участие в программе развития "Мастерская лидерства", а для наставников учреждён специальный приз — поездка в Екатеринбург на межкорпоративный кейс-чемпионат по наставничеству.

Напомним, что конкурс "Профессионал" проводится на выксунском заводе ОМК с 2014 года. В 2025 году в нём представлены 12 номинаций, включая "Лучшего оператора станков с ЧПУ", "Лучшего наставника", "Лучшего слесаря-ремонтника" и командную категорию "Лучшее звено по контролю качества". Победителей и призёров, которым в течение года будет назначена стимулирующая надбавка к заработной плате, объявят 1 ноября на торжественной церемонии.

Выкса Конкурсы ОМК
