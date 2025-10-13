Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
13 октября 2025 18:31 Экономика
Нижегородец Александр Петров признан лучшим фрезеровщиком России

Сотрудник АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова" Александр Петров стал победителем в номинации "Фрезеровщик" на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который прошел в Смоленске.

Руководитель Управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что конкурс подтвердил высокий уровень подготовки специалистов региона. По его словам, формат таких соревнований помогает не только выявлять сильнейших, но и обмениваться опытом, повышать стандарты профессионализма, а участие дает возможность показать навыки, получить заслуженное признание и мотивировать молодежь выбирать востребованные технические специальности.

Задания конкурса охватывали весь спектр профессиональных компетенций: от точного изготовления деталей по чертежам до творческого финального испытания. При оценке учитывались не только качество выполненной работы, но и соблюдение требований безопасности и организация рабочего места, что максимально приближено к реальным производственным условиям.

Александр Петров работает фрезеровщиком 5-го разряда в АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", его стаж по специальности составляет 11 лет. "Участие в конкурсе стало для меня настоящим вызовом. Соревнование с лучшими специалистами России, выполнение сложных заданий — всё это было волнительно и трудно. Победа же принесла невероятную радость и стала мощной мотивацией для дальнейшего профессионального роста", — поделился победитель.

Призовые места также заняли Александр Андреев (АО "Смоленский авиационный завод") и Евгений Курохтанов (АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"", Ярославская область).

Напомним, Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" с 2025 года проводится в рамках национального проекта "Кадры", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина, и включает региональные и федеральные этапы по 20 номинациям. Победители федерального этапа получают денежные премии: за 1 место — 1 млн рублей, за 2 место — 500 тысяч рублей, за 3 место — 300 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве.

Организатор конкурса — Министерство труда РФ при поддержке федеральных и региональных органов власти, а также общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор — ВНИИ труда.

Ранее сообщалось, что нижегородка Надежда Степанова стала лучшей швеей России. 

