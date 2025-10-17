Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Многодетную семью Ежовых из Арзамаса наградили в Москве по итогам конкурса "Семья года – 2025"

17 октября 2025 11:14 Общество
Многодетную семью Ежовых из Арзамаса наградили в Москве по итогам конкурса Семья года – 2025

Фото: личный архив семьи

15 октября в Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшие семьи страны, в том числе многодетная семья Ежовых из Арзамаса Нижегородской области, получили дипломы победителей в различных номинациях.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, нижегородцы были признаны одними из лучших в номинации «Семья – хранитель традиций». Награду семье вручал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Напомним, в семье Ежовых воспитывается пятеро детей. Глава семьи Дмитрий Викторович – врач-офтальмолог, оказывает волонтерскую медицинскую помощь людям с инвалидностью, малоимущим, участникам СВО. Его супруга Вера Максимовна – учитель английского и немецкого языков, многодетная мама, а также инструктор по подготовке к родам, увлекается восточными единоборствами, плаванием, волейболом. Одна из главных ценностей семьи – традиции. Дмитрий Викторович – продолжатель династии врачей, а Вера Максимовна — учитель в пятом поколении.

Поехать в столицу получать награду в полном составе не получилось по уважительным причинам: супруги остались дома, поскольку со дня на день на свет появится еще один малыш – это будет уже шестой ребенок в их семье. Поэтому старшие дети побывали в столице вместе со своими бабушками.

«Не перестаю гордиться нашими многодетными семьями! Нижегородцы всегда достойно представляют регион на всероссийском уровне. От всей души поздравляю с заслуженной наградой! Ваша большая дружная семья с традициями – яркий пример для всех. Вы доказали, что многодетность – это источник вдохновения и силы, надежная опора и поддержка близких сердец. Пусть ваша победа станет импульсом для новых достижений и ярких событий в жизни», – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Другие семьи из разных уголков России получили награды в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья защитника Отечества».

Напомним, в 2025 году конкурс «Семья года» проводился уже в десятый раз. Участие в нем приняли почти 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступило и было рассмотрено 460 заявок со всей страны.

Состязание направлено на поддержку семей с детьми и укрепление в стране семейных ценностей. Это одно из важнейших направлений работы в рамках нового национального проекта «Семья».

Национальный проект «Семья» реализуется в России с 2025 года по инициативе президента страны Владимира Путина. Он является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура» и включает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Теги:
Арзамас Конкурсы Семья
