Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил внимательно рассмотреть обращение жительницы Нижегородской области, касающееся нарушений в оказании ей медицинской помощи. Об этом проинформировала пресс-служба силового ведомства.
Женщина, страдающая сахарным диабетом, направила заявление в электронную приемную главы СК. В обращении она рассказала, что в течение продолжительного времени ей предоставляли необходимый препарат для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Однако, по ее словам, в октябре выдача жизненно важного лекарства была прекращена.
Также заявительница указала, что с февраля не получает расходные материалы для используемого медицинского оборудования. Обращения в различные государственные инстанции, по ее словам, не дали результата.
Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку и представить доклад о ее итогах. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.
Напомним, что в Нижегородской области пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями получили доступ к расширенному перечню бесплатных лекарств. Какие лекарства добавлены в список и как их получить, читайте здесь.
Сообщалось также, что на лекарства для нижегородцев с тяжелой аллергией выделили более 10,5 млн рублей.
