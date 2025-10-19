Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2025 10:33Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025 10:25Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств
19 октября 2025 10:09Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России
18 октября 2025 17:16Названы главные причины смертности в Нижегородской области
18 октября 2025 16:33Глеб Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян в Нижегородскую область
18 октября 2025 14:50Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15
18 октября 2025 14:05Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику
18 октября 2025 13:21Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца
18 октября 2025 11:15Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
Общество

Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств

19 октября 2025 10:25 Общество
Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил внимательно рассмотреть обращение жительницы Нижегородской области, касающееся нарушений в оказании ей медицинской помощи. Об этом проинформировала пресс-служба силового ведомства.

Женщина, страдающая сахарным диабетом, направила заявление в электронную приемную главы СК. В обращении она рассказала, что в течение продолжительного времени ей предоставляли необходимый препарат для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Однако, по ее словам, в октябре выдача жизненно важного лекарства была прекращена.

Также заявительница указала, что с февраля не получает расходные материалы для используемого медицинского оборудования. Обращения в различные государственные инстанции, по ее словам, не дали результата.

Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку и представить доклад о ее итогах. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, что в Нижегородской области пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями получили доступ к расширенному перечню бесплатных лекарств. Какие лекарства добавлены в список и как их получить, читайте здесь

Сообщалось также, что на лекарства для нижегородцев с тяжелой аллергией выделили более 10,5 млн рублей. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Медицина и здоровье СК
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
17 октября 2025 17:00Нарушением прав нижегородского инвалида заинтересовался Бастрыкин
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
02 октября 2025 15:27Бастрыкин заинтересовался аварийным домом на улице Гвоздильной
29 сентября 2025 10:26Бастрыкин обратил внимание на дело о гибели мужчины в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных