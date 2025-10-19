Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств Общество

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил внимательно рассмотреть обращение жительницы Нижегородской области, касающееся нарушений в оказании ей медицинской помощи. Об этом проинформировала пресс-служба силового ведомства.

Женщина, страдающая сахарным диабетом, направила заявление в электронную приемную главы СК. В обращении она рассказала, что в течение продолжительного времени ей предоставляли необходимый препарат для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Однако, по ее словам, в октябре выдача жизненно важного лекарства была прекращена.

Также заявительница указала, что с февраля не получает расходные материалы для используемого медицинского оборудования. Обращения в различные государственные инстанции, по ее словам, не дали результата.

Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку и представить доклад о ее итогах. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, что в Нижегородской области пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями получили доступ к расширенному перечню бесплатных лекарств. Какие лекарства добавлены в список и как их получить, читайте здесь.

Сообщалось также, что на лекарства для нижегородцев с тяжелой аллергией выделили более 10,5 млн рублей.