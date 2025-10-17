Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
17 октября 2025 12:41Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды
17 октября 2025 12:04Суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО
17 октября 2025 11:49Нижегородская полиция помогла накрыть сеть "черных" абонентских терминалов
16 октября 2025 20:48Арестован начальник миграционного отдела полиции в Кстове
16 октября 2025 19:45Нижегородцу грозит до 15 лет колонии за хранение трех кг наркотиков
16 октября 2025 18:4923-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске
16 октября 2025 15:17Житель Городца поджег сожительницу на глазах у ее внука
16 октября 2025 13:50Резчик на пилах умер на складе нижегородского предприятия
16 октября 2025 12:43Уголовное дело завели из-за ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе
Происшествия

Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов

17 октября 2025 14:00 Происшествия
Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов

В Следственный комитет России обратилась жительница Нижегородской области с жалобой на работу перерабатывающего цеха в городе Богородске. По ее словам, производство, расположенное буквально в нескольких десятках метров от жилых домов, уже долгое время отравляет воздух токсичными выбросами и не дает покоя из-за постоянного шума.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о цехе по переработке пластика, принадлежащем частной компании. Местные жители утверждают, что из-за его работы в воздухе регулярно ощущается резкий химический запах, а круглосуточный гул оборудования мешает жить и отдыхать.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручал подготовить доклад по этой ситуации.

По итогам первоначальной проверки, которую проводило региональное управление СК, материалы были переданы в полицию. Однако теперь Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СК по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей аварийного дома на улице Гвоздильной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Уголовное дело Экология
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 12:22Бастрыкин заинтересовался делом об аварийном доме в Нижнем Новгороде
29 сентября 2025 10:26Бастрыкин обратил внимание на дело о гибели мужчины в Нижегородской области
26 сентября 2025 18:15Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных