Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов Происшествия

В Следственный комитет России обратилась жительница Нижегородской области с жалобой на работу перерабатывающего цеха в городе Богородске. По ее словам, производство, расположенное буквально в нескольких десятках метров от жилых домов, уже долгое время отравляет воздух токсичными выбросами и не дает покоя из-за постоянного шума.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о цехе по переработке пластика, принадлежащем частной компании. Местные жители утверждают, что из-за его работы в воздухе регулярно ощущается резкий химический запах, а круглосуточный гул оборудования мешает жить и отдыхать.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручал подготовить доклад по этой ситуации.

По итогам первоначальной проверки, которую проводило региональное управление СК, материалы были переданы в полицию. Однако теперь Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СК по Нижегородской области Александру Дынькову возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей аварийного дома на улице Гвоздильной в Нижнем Новгороде.