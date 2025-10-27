Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Минфин запретит оформлять две льготные ипотеки на семью с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России изменятся правила семейной ипотеки. Теперь супруги больше не смогут брать по отдельному льготному кредиту каждый, пишет РИА Новости.

Согласно утверждённому порядку предоставления субсидий, теперь оба супруга должны будут участвовать в одном ипотечном договоре – один в качестве основного заёмщика, второй как созаёмщик. Исключение предусмотрено только в случае, если один из супругов не является гражданином Российской Федерации.

Сейчас семейные пары могут воспользоваться программой дважды — каждый супруг имеет право на отдельную льготную ипотеку. Но с 2026 года эта возможность исчезнет.

Ранее сообщалось, что лишь 13,6% нижегородских семей могут позволить себе взять квартиры в ипотеку. При этом более половины нижегородских семей с двумя детьми могут себе позволить аренду жилья.

