Экономист Григорьев назвал плюсы и минусы снижения ключевой ставки

24 октября 2025 17:25 Экономика
Экономист Григорьев назвал плюсы и минусы снижения ключевой ставки

После заседания совета директоров Центробанка 24 октября ключевая ставка была снижена до 16,5%. Это решение может оказать значительное влияние на различные аспекты экономики, включая ипотечное кредитование, потребительские займы и курс национальной валюты.

По словам кандидата экономических наук, эксперта в области финансов и банковского дела Владимира Григорьева, высокая стоимость денег стимулировала ожидания более значительного снижения ставки.

Григорьев в разговоре с 360.ru отметил, что предыдущее снижение ставки было менее значительным, чем ожидалось.

Снижение ключевой ставки должно привести к уменьшению стоимости заимствований. Однако, по мнению Григорьева, это изменение вряд ли будет достаточным для удовлетворения всех ожиданий заёмщиков.

Центробанк придерживается осторожной политики, учитывая, что снижение ключевой ставки может оказать влияние на инфляцию и курсовую устойчивость рубля. Несмотря на то что высокая ключевая ставка делает финансовые инструменты, депозиты и облигации более привлекательными, дополнительные санкции со стороны США и Евросоюза создают дополнительное давление на рубль.

Ожидается, что снижение ключевой ставки приведёт к незначительному уменьшению ставок по кредитам и ипотеке. Григорьев отметил, что Центробанк неоднократно подчеркивал свою готовность вернуться к более жёсткой денежно-кредитной политике в случае отклонения от целевых параметров.

Тенденция последних месяцев указывает на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки. Однако, как отметил Григорьев, если ситуация начнет ухудшаться с точки зрения инфляции и ослабления рубля, ЦБ может приостановить дальнейшее снижение.

