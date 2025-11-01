Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Экономика

На социально-экономическое развитие Арктики выделят 2,9 трлн рублей

01 ноября 2025
На социально-экономическое развитие Арктики выделят 2,9 трлн рублей

На заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Алексей Чекунков доложил о выполнении поручений президента России. Они направлены на устойчивое развитие арктических регионов, улучшение качества жизни населения и обеспечение национальной безопасности.

В рамках комплексного подхода к развитию Арктической зоны подготовлены новые редакции основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития региона до 2050 года. Утверждены долгосрочные планы развития 15 арктических агломераций, включающие более 500 проектов по строительству и реконструкции дорог, аэропортов, объектов ЖКХ, социальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит 2,9 трлн рублей, причем 60% средств поступят из внебюджетных источников.

Для привлечения специалистов в арктические регионы решено распространить на опорные населенные пункты программу «Доступное арендное жилье», ранее успешно запущенную на Дальнем Востоке. На первом этапе на создание льготного арендного фонда направят более 5 млрд рублей.

Отдельное внимание уделено адаптации инфраструктуры к климатическим изменениям. По поручению президента разработан комплексный план мероприятий по защите объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры от последствий таяния вечной мерзлоты. Также рассматривается возможность создания специализированного научного центра для мониторинга этих процессов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных