Общество

Двухэтажный аварийный дом в Караваихе изымают для сноса

03 ноября 2025 09:05 Общество
Двухэтажный аварийный дом в Караваихе изымают для сноса

Фото: Яндекс.Карты

Власти Нижнего Новгорода начинают изъятие аварийного дома на Батумской для последующего сноса. Об этом говорится в постановлении администрации города. 

Вместе с домом №16 будет изъят и земельный участок под ним. После проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов, собственникам будет предложена денежная компенсация. Проекты соглашений об изъятии недвижимости подготовят и направят владельцам после согласования с профильными департаментами администрации.

Отметим, что дом на Батумской входит в число объектов, подлежащих расселению в микрорайоне Караваиха. Известно, что в юго-западной части появятся  четыре многоэтажных дома. Работы по застройке участка площадью 12,23 гектара, ограниченного проспектом Гагарина, улицами Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской, будет вести АО "Специализированный застройщик "ИКС". Кроме того, на территории в микрорайоне "Караваиха" также планируется реализция проекта КРТ. 

Ранее сообщалось, что власти города приняли решение об изъятии еще двух аварийных домов в исторической части — дома №28/21 (литера А) на улице Гоголя и дома №11 на улице Большие Овраги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ветхий фонд Жилье Снос
