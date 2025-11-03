Двухэтажный аварийный дом в Караваихе изымают для сноса Общество

Фото: Яндекс.Карты

Власти Нижнего Новгорода начинают изъятие аварийного дома на Батумской для последующего сноса. Об этом говорится в постановлении администрации города.

Вместе с домом №16 будет изъят и земельный участок под ним. После проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов, собственникам будет предложена денежная компенсация. Проекты соглашений об изъятии недвижимости подготовят и направят владельцам после согласования с профильными департаментами администрации.

Отметим, что дом на Батумской входит в число объектов, подлежащих расселению в микрорайоне Караваиха. Известно, что в юго-западной части появятся четыре многоэтажных дома. Работы по застройке участка площадью 12,23 гектара, ограниченного проспектом Гагарина, улицами Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской, будет вести АО "Специализированный застройщик "ИКС". Кроме того, на территории в микрорайоне "Караваиха" также планируется реализция проекта КРТ.

Ранее сообщалось, что власти города приняли решение об изъятии еще двух аварийных домов в исторической части — дома №28/21 (литера А) на улице Гоголя и дома №11 на улице Большие Овраги.