Общество

Еще два дома изымут для муниципальных нужд в Нижнем Новгороде

01 ноября 2025 17:51 Общество
Еще два дома изымут для муниципальных нужд в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижнем Новгороде власти города приняли решение об изъятии еще двух аварийных домов в исторической части города для муниципальных нужд.

Речь идет о здании №28/21 литера А, расположенном на улице Гоголя, а также о доме №11 на улице Большие Овраги. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации города 1 ноября 2025 года.

Вместе с домом на улице Гоголя предполагается изъятие прилегающего земельного участка площадью 673 квадратных метра. Аналогичные меры затронут и территорию вокруг второго объекта — участок площадью 325 квадратных метров, прилегающий к многоквартирному 11-му дому в Больших Оврагах.

Администрации Нижегородского района поручено совместно с профильными департаментами провести оценку имущества, а также подготовить и направить собственникам жилья проекты соглашений об изъятии недвижимости.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода планируют изъять дом №22 с участком на улице Костина. 

Ветхий фонд Нижегородский район Снос
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
