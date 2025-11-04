Арбитражный суд оштрафовал нижегородскую клинику за незаконные аборты Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Арбитражный суд Нижегородской области признал медицинскую организацию "Здравия" виновной в грубом нарушении законодательства.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основанием для судебного разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. В ходе проверки выяснилось, что пациенткам предлагалось медикаментозное прерывание беременности, хотя у медучреждения не было лицензии. Также женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.

По итогам разбирательства суд назначил организации штраф.

"Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности - неприемлемо", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что региональные власти создают все условия для поддержки материнства: разрабатываются меры помощи, оказывается материальная и психологическая поддержка.

