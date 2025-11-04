Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2025 18:5916-летняя девушка пропала в Нижегородской области
04 ноября 2025 18:00В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
04 ноября 2025 17:20Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор
04 ноября 2025 16:37Глеб Никитин встретился с представителями религиозных конфессий региона
04 ноября 2025 15:08Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе
04 ноября 2025 13:48Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"
04 ноября 2025 13:36Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Советском районе
04 ноября 2025 12:43Крестный ход 4 ноября отменили в Нижнем Новгороде из-за дождя
04 ноября 2025 12:27Евгений Люлин поздравил жителей Нижегородской области с Днем народного единства
04 ноября 2025 12:19Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке
Общество

Арбитражный суд оштрафовал нижегородскую клинику за незаконные аборты

03 ноября 2025 20:03 Общество
Арбитражный суд оштрафовал нижегородскую клинику за незаконные аборты

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Арбитражный суд Нижегородской области признал медицинскую организацию "Здравия" виновной в грубом нарушении законодательства.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основанием для судебного разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. В ходе проверки выяснилось, что пациенткам предлагалось медикаментозное прерывание беременности, хотя у медучреждения не было лицензии. Также женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.

По итогам разбирательства суд назначил организации штраф.

"Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности - неприемлемо", - подчеркнул Глеб Никитин. 

Губернатор напомнил, что региональные власти создают все условия для поддержки материнства: разрабатываются меры помощи, оказывается материальная и психологическая поддержка. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Рождаемость Суд
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
23 сентября 2025 20:03Сертификат "Подарок новорожденному" получили более 2500 нижегородских семей
24 июля 2025 11:10Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных