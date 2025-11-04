Арбитражный суд оштрафовал нижегородскую клинику за незаконные аборты

Фото:
Арбитражный суд Нижегородской области признал медицинскую организацию "Здравия" виновной в грубом нарушении законодательства.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основанием для судебного разбирательства стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. В ходе проверки выяснилось, что пациенткам предлагалось медикаментозное прерывание беременности, хотя у медучреждения не было лицензии. Также женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.
По итогам разбирательства суд назначил организации штраф.
"Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности - неприемлемо", - подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что региональные власти создают все условия для поддержки материнства: разрабатываются меры помощи, оказывается материальная и психологическая поддержка.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.
