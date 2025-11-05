Глеб Никитин поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил судей и сотрудников судебной системы с Днем работника суда 5 ноября.

Глава региона отметил, что этот праздник установлен в стране по инициативе председателя Верховного Суда Игоря Краснова, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

"Праздник, символизирующий верность справедливости, законности и порядку, на страже которых стоит наша судебная система", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул значимость труда судей, судебных служащих и юристов. Заявил, что их работа требует не только абсолютного знания законодательства, но и высочайшей ответственности, принципиальности, беспристрастности и умения принимать взвешенные решения.

Еще губернатор отметил роль судебной системы в жизни региона: "Стражи правосудия восстанавливают справедливость, предотвращают преступления и способствуют укреплению правопорядка. Ваша работа помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне, защищает их от произвола и беззакония, а преданность делу является примером для новых поколений представителей судебной власти".

В завершение он пожелал представителям судебной власти "крепкого здоровья, вдохновения, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях".